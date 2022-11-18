Video Yaşam Osmanlı dönemine ait antikalar görücüye çıktı | Video
Osmanlı dönemine ait antikalar görücüye çıktı | Video

Osmanlı dönemine ait antikalar görücüye çıktı | Video

18.11.2022 | 09:18

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Antika eserler İstanbul'da koleksiyoner ve ziyaretçilerle buluştu. Osmanlı dönemine ait tombaklardan, hatlara kadar birçok eser sergileniyor. Antika eserlerin fiyatları ise bin liradan başlarken, 600 bin liraya kadar çıkabiliyor.

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Bu sene üçüncüsü düzenlenen İstanbul Sanat ve Antika Fuarı (IAFF) başladı. Bu yıl 100'ü aşkın ulusal ve uluslararası sanat galerisini, antikacıları ve 500'den fazla farklı alanlardan sanatçıyı ağırlayacak olan fuara, 21 Kasım Pazar gününe kadar 11.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Fuarda çeşitli sergilerin yanı sıra müzayedeler de gerçekleştirilecek. Fuarda dikkat çeken ürünler arasında hat eserler ve tombaklar yer alıyor. Fuarda Osmanlı dönemine ait birçok eser yer alırken, koleksiyonerler ve ziyaretçiler tarafından ilgi gördü. Ayrıca fuarda 1800'lü yıllarda Osmanlı Devleti'nde tulumbacıların kullandığı tulumba da dikkat çeken ürünler arasında yer aldı. Öte yandan Birinci Dünya Savaşı dönemine ait ilgi çekici eserler de fuarda yer aldı. Savaşta kullanılan bir İngiliz uçağının pervanesi de fuarda ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Fuarda birçok döneme ait antika eserlerin ortalama fiyatı bin liradan başlarken, 600 bin liraya kadar da çıkabiliyor. Fuarda ilgi gören hat eserler ise 20 bin lira ile 500 bin liradan satılıyor. Fuarda ayrıca eski fotoğraf makineleri, gramofon, radyo gibi ürünler de görücüye çıktı. Fuara katılan antika koleksiyoncusu Mehmet Demirayak, "Fuarda farklı dönemlere ait birçok eser yer alıyor. Fuarda sergilediğimiz ürünler arasında Osmanlı döneminden kalan tulumba yer alıyor. Tulumba 1850'li yıllara ait. Ayrıca sergilediğimiz ürünler arasında gramofon, radyo, beşik, el aletleri yer alıyor. Ahşap bir beşiğimiz var. Bu beşik Viktorya döneminde yapılmış. Muhtemelen bir saray veya köşk için üretilmiş. Bu ürünlerin restorasyon ve bakımlarını yapıyoruz" dedi. Antika koleksiyoncusu Hayati Kondu, "Uzun yıllar biriktirdiğimiz sanat eserlerini koleksiyonerlerin beğenisine sunuyoruz. Birbirinden ilginç ürünler standımızda yer alıyor. En değerli ürünlerimiz arasında tombaklar ve hat eserleri yer alıyor" ifadelerini kullandı.

Fuarda dikkat çeken ürünler arasında yer alan tombak hakkında bilgiler veren Alpaslan Ünal ise "Fuarda Osmanlı döneminden seçkin eserler yer alıyor. Hat ve tombak eserler fuarda dikkat çeken ürünlerimiz arasında yer alıyor. Sergilediğimiz eserler arasında yer alan tombak yaklaşık 200 yıllık. Fuarda yer alan antika ürünlerin ortalama fiyatı bin liradan başlarken, 500-600 bin liraya kadar çıkıyor" açıklamalarında bulundu. Antika koleksiyoncusu Ömer Dinçer Kılıç hat eserler hakkında bilgi vererek, "Seçkin hat eserlerimiz bulunuyor. Hat eserlerimize ziyaretçiler ve koleksiyonerlerin ilgisi büyük. 100 yıl ile 300 yıl arasında hat eserlerimiz bulunuyor. Hat eserlerimizin ortalama fiyatı 20 bin liradan başlıyor 500 bin liraya kadar çıkıyor" dedi.

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