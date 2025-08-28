Otele düzenlenen silahlı saldırının şüphelileri adliyede | Video
Şanlıurfa'da bir otele düzenlenen silahlı saldırının şüphelileri olduğu öne sürülen 8 kişi, adliyeye sevk edildi.
8 ŞÜPHELİ EŞ ZAMANLI OPERASYONLA YAKALANDI
Yapılan çalışmalar sonucunda, saldırıyla bağlantılı oldukları belirlenen 8 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda saldırıda kullanılan araç ile bir adet pompalı tüfek de ele geçirildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli, güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
