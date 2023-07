Otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü! Kaza anı kamerada | Video

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde otomobilin motosiklete çarptığı kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza anı bir işyerinin kamerası tarafından an be an kaydedildi.