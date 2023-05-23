Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1’i bebek 5 yaralı | Video 23.05.2023 | 16:23 Diyarbakır Dicle Üniversitesi’nde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 1’i bebek 5 kişi hafif yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, sabah saatlerinde merkez Sur ilçesindeki Dicle Üniversitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kampüs içerisinde ana bulvarda seyir halinde olan otomobil karşı yönden gelen araç ile kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralanan 1'i bebek 5 kişi olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılarının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.