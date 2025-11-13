Otoparktan çıkan sürücü araçlara çarparak boşluğa düştü | Video 13.11.2025 | 09:31 İstanbul Bahçelievler’de otoparktan çıkan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek çok sayıda araca çarptı. Demir korkulukları aşan otomobil boşluğa düştü. Sıkışan sürücü itfaiye yardımıyla kurtulurken, yapılan çalışmalar havadan görüntülendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Bahçelievler Cumhuriyet Mahallesi İSPARK otoparkından çıkan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek çok sayıda araca çarptı. Hızını alamayan otomobil demir korkulukları da yıkarak yaklaşık 5 metre yükseklikten aşağıya düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de otomobilde sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri yaralı sürücüyü çıkartıp sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü hastaneye kaldırıldı. Kaza alanı ve çalışmalar havadan dron ile görüntülendi.