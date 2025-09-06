Otoyolda 4 ayrı kazada 30 araç birbirine girdi: 1 ölü, 16 yaralı | Video
Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde meydana gelen 4 ayrı trafik kazasında toplam 30 araç birbirine girdi. Kazalarda 16 kişi yaralanırken, 1 kişi hayatını kaybetti.
KÖPEĞİNİ YANINDAN AYIRMADI
Diğer yandan kaza yapan bir otomobilde yaralanan sürücü sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak boyunluk takıldı. Daha sonrasından yaralı şahıs ayağa kalktı ve ambulansı beklemeye başladı. Bu sırada araçta bulunan köpeğini yanına alan şahıs, can dostunu bir an olsun yanından ayırmadı.
