Video Yaşam Oyun oynayan çocuğun bisikletini kaşla göz arasında böyle çaldı | Video

Oyun oynayan çocuğun bisikletini kaşla göz arasında böyle çaldı | Video

Oyun oynayan çocuğun bisikletini kaşla göz arasında böyle çaldı | Video
18.07.2021 | 09:19

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Küçükçekmece’de, bir hırsız bisikletini kaldırımın üzerine bırakarak oyun oynayan çocuğun bisikleti çalıp kayıplara karıştı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Özpınar(13), bindiği bisikletini arkadaşlarıyla oyun oynamak için kaldırıma park etti. Çocuğun oyuna daldığını gören kimliği belirsiz bir kişi, park halindeki bisiklete binip kayıplara karıştı.

Arkadaşlarıyla oyunu bitiren Özpınar, binmek için aradığı bisikletinin olmadığını fark etti. Bunun üzerine babası Ekrem Özpınar ile güvenlik kameralarına baktı. Görüntülerde çocukların oyuna daldığını gören bir şahsın bisikleti alıp kayıplara karıştığını gören baba durumu polis ekiplerine bildirdi. Hırsızı rahat tavırları görenleri hayrete düşürürken polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

"TANIMADIĞIMIZ BİR ŞAHIS KENDİ MALIYMIŞ GİBİ ALIP GİDİYOR"
Olayı anlatan çocuğun babası Ekrem Özpınar, "Bisikletin olmadığını fark ettiğinde kameraya baktık. Çocuk bisikleti buraya bırakıyor, şurada merdivenlerde otururken tanımadığımız bir şahıs kendi malıymış gibi alıp gidiyor. Şahsın fotoğraflarını falan aldık, gittik şikayetçi olduk. Eğer bisikleti getirirse şikayetten vazgeçeceğiz" diye konuştu.

"TOP OYNARKEN, BİRİSİ BİSİKLETİ ALIP GİTMİŞ"
Olayı anlatan 13 yaşındaki Mehmet Özpınar, "Bisikletimi buraya park etmiştim, arkadaşlarımla şu bölgede top oynuyorduk. Ondan sonra bir şahıs buradan bisikleti alıp, basıp gidiyor. Dün arkadaşlarımla bir yere gidecektik, bisikletimi çıkartacaktım, baktım bisiklet yok ortada, güvenlik kameralardaki kayda bakınca bisikletin çalındığını gördük" dedi.

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