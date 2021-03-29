Video Yaşam Oyuncu Özge Özder'den kızı Luna ile paylaşım | Video

Oyuncu Özge Özder'den kızı Luna ile paylaşım | Video

Oyuncu Özge Özder'den kızı Luna ile paylaşım | Video
29.03.2021 | 11:03

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Ünlü Oyuncu Özge Özder, Sadakatsiz dizisinde oynarken hamile olduğunu öğrenmiş ve dizideki görevine doğuma kadar devam etmişti. Doktor Derya karakterine hayat veren oyuncu, hamileliği boyunca ekranda yer aldı. Doğumdan bir kaç gün öncesine kadar da çalışmaya devam etti. İzleyicinin hamileliğinin her dönemine şahit olduğu ünlü oyuncu, 14 Şubat’ta kızı Eva Luna’yı dünyaya getirdi.

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