Özçekim yapmak isterken 5 metre yükseklikten düşen genç kadın böyle kurtarıldı | Video 01.01.2025 | 10:00 Kocaeli'nin Körfez ilçesinde manzarada özçekim yapmak isteyen genç kadın, yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü. Acı içinde bağıran yaralı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, gece saatlerinde Kışladüzü Mahallesi Kara Ali Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, deniz manzarasını arkasına alan S.E., özçekim yapacağı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü. Genç kadının yardımına koşan arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan S.E., ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.Olayla ilgili inceleme başlatıldı.