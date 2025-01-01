Özçekim yapmak isterken 5 metre yükseklikten düşen genç kadın böyle kurtarıldı | Video
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde manzarada özçekim yapmak isteyen genç kadın, yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü. Acı içinde bağıran yaralı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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