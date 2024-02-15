Video Yaşam Özel bakım merkezinde yaşlı adamı komalık ettiler | Video
Özel bakım merkezinde yaşlı adamı komalık ettiler | Video

Özel bakım merkezinde yaşlı adamı komalık ettiler | Video

15.02.2024 | 15:28

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bakım merkezinde bulunan 72 yaşındaki yaşlı adama yapılan şiddet saniye saniye kameralara yansıdı. Hastaya şiddet uygulayan bir kişi tutuklanırken, Kılıçaslan'ın ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kurum tarafından ise yaşlı adama zor kullanan 2 personelin işine son verildiği öğrenildi.

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Edinilen bilgiye göre, Çerkezköy'de Özel Trakya Bakım Merkezi'nde bulunan 72 yaşındaki Avni Kılıçaslan, iddiaya göre, başına aldığı darbe sonucu yere düşerek hastaneye kaldırıldı. 6 Şubat'ta sabah saat 07.47'de Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaşlı adamın, hastane kayıtlarına 'düştü' olarak geçildiği ve herhangi bir darp olayı olmadığı iddia edildi. Kılıçaslan'ın yakınları olayın darp olduğunu öne sürerek şikayette bulundu.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ŞOKE ETTİ
Olayı soruşturan Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polis ekipleri, kurumun tüm kameralarını incelemeye aldı. Kurumun güvenlik kamerası görüntülerinde 2 kurum personeli olan M.S. ve M.C.B.'nin Kılıçaslan'ı zorla odasında tutmaya çalıştığı, odadan dışarı çıkmak isteyen Kılıçaslan'ın oda kapısının kurum personelince defalarca tekmelendiği görüldü. Güvenlik kamerası görüntülerinde zor kullanmaya çalışan kurum personeli M.C.B. ve M.S.'nin yaşlı adamın odasına girerek bir süre içeride kaldığı görüldü. Güvenlik kamerasının görmediği odaya sokulan yaşlı adamın o sırada darp edildiği iddia edilirken, uzun bir süre sonra personelden M.S.'nin Avni Kılıçaslan'ı tekerlekli sandalyede baygın halde içeriden çıkardığı gözlendi.

1 KİŞİ TUTUKLANDI
3 çocuk babası 72 yaşındaki Avni Kılıçaslan, Çerkezköy Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Olayla ilgili Keşan'da gözaltına alınan M.S. tutuklanarak cezaevine konulurken, diğer personel M.C.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çerkezköy Kaymakamlığı tarafından olaya ilişkin idari soruşturma başlatılırken, yaşlı adamın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

2 PERSONELİN İŞİNE SON VERİLDİ
Özel Trakya Bakım Merkezi yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, "Kurumumuzda kalan sakinlerimiz ağır engelli ve yaşlı oldukları için sık sık düşme vakaları yaşanmaktadır. Her düşme olayı müdürlüğümüzce incelenmekte olup gerekli savunmalar alınmaktadır. Olayın yaşandığı gün görüntüler incelenmiş, olayda ihmali ve istismarı olan şüpheli personellerin aynı gün iş çıkışları verilmiştir. Bağlı olduğumuz İl Müdürlüğümüze idari ve adli soruşturma açılması için yazılı bildirim yapılmıştır. İki personelin savunması alınmış kamera kayıtları incelenmiş diğer çalışanların tanık beyanları alınmıştır. Görevli personelin ihmal veya kasten hareket etmesi şüphesi tarafımızca tespit edilmesi üzerine ivedi bir şekilde Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığına bizzat şikayet dilekçesi kurumumuz tarafından ibraz edilmiştir. Tüm kamera kayıtları tanık ifadeleri bu dilekçe ekinde sunulmuş, görevli personel bu şikayetimiz üzerine tutuklanmıştır" denildi.

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