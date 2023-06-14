Özel Halk Otobüsü esnafından İBB’ye tepki: "4 yıldır alacaklarımızı alamadık" | Video
İstanbul’da faaliyet gösteren özel halk otobüsü esnafı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi ile ilgili yaşadıkları mağduriyetlere dair açıklama yaptılar. İstanbul Toplu Taşıma Platformu tarafından yapılan açıklamada, sorunların 4 yıldır düzeltilmediğini belirten işletmeciler, kredi borçlarını ödeyemediklerinden dolayı hacizlik duruma geldiklerini ifade ettiler.
"İBB'DE YAKLAŞIK HER OTOBÜSÜN 600 BİN LİRAYA YAKIN BİR ALACAĞI VAR"
İstanbul Toplu Taşıma Platformu Başkanı Sedat Şahin, "İstanbul'daki 3 bin civarında bulunan halk otobüsleri son 4 yıla yakın süredir ödeme sıkıntısıyla ve sorunlarla baş etmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla, son dönemde artık otobüslerimizi işletemez hale geldik. Şu anda, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde yaklaşık her otobüsün 600 bin liraya yakın bir alacağı var. Alacaklarımızı alamadığımızdan dolayı vergilerimizi ödeyemiyoruz. Araçlarımızı tamir ve bakımını yaptıramıyoruz. Bankalara olan kredi borçlarımızı ödeyemiyoruz. Sıkıntılı bir sürecin içerisine girmiş bulunmaktayız" dedi.
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