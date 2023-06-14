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Özel Halk Otobüsü esnafından İBB’ye tepki:

Özel Halk Otobüsü esnafından İBB’ye tepki: "4 yıldır alacaklarımızı alamadık" | Video

14.06.2023 | 16:06

İstanbul’da faaliyet gösteren özel halk otobüsü esnafı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi ile ilgili yaşadıkları mağduriyetlere dair açıklama yaptılar. İstanbul Toplu Taşıma Platformu tarafından yapılan açıklamada, sorunların 4 yıldır düzeltilmediğini belirten işletmeciler, kredi borçlarını ödeyemediklerinden dolayı hacizlik duruma geldiklerini ifade ettiler.

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İstanbul'da faaliyet gösteren özel halk otobüsü esnafı, iddiaya göre 4 yıldır çözülemeyen sorunları nedeniyle Ataşehir'de basın açıklaması gerçekleştirdi. İstanbul Toplu Taşıma Platformu tarafından gerçekleştirilen basın açıklamasında, 3 bin özel halk otobüsü esnaflarının düzelmeyen sorunlar nedeniyle ödemelerinde mağduriyetler yaşadığı, araçlarının tamir ve bakımlarını yaptıramadıklarını, sigorta primlerini ve vergilerini ödeyemediklerinden dolayı hacizlik olduklarını ifade ettiler. Platform, konuyu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne aktardığını ancak sorunların çözülmediğini ve bu sebeple hizmetlerinde aksamalar meydana geldiğini belirtti. Konuya ilişkin Ataşehir'de basın açıklaması yapan İstanbul Toplu Taşıma Platformu Başkanı Sedat Şahin "Yaklaşık her esnafımızın, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde 600 bin liraya yakın alacağı var. Bu alacaklarımızın derhal ödenmesini istiyoruz" dedi.

"İBB'DE YAKLAŞIK HER OTOBÜSÜN 600 BİN LİRAYA YAKIN BİR ALACAĞI VAR"
İstanbul Toplu Taşıma Platformu Başkanı Sedat Şahin, "İstanbul'daki 3 bin civarında bulunan halk otobüsleri son 4 yıla yakın süredir ödeme sıkıntısıyla ve sorunlarla baş etmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla, son dönemde artık otobüslerimizi işletemez hale geldik. Şu anda, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde yaklaşık her otobüsün 600 bin liraya yakın bir alacağı var. Alacaklarımızı alamadığımızdan dolayı vergilerimizi ödeyemiyoruz. Araçlarımızı tamir ve bakımını yaptıramıyoruz. Bankalara olan kredi borçlarımızı ödeyemiyoruz. Sıkıntılı bir sürecin içerisine girmiş bulunmaktayız" dedi.

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