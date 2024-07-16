Video Yaşam Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki mağaralarda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi | Video
Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki mağaralarda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi | Video

Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki mağaralarda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi | Video

16.07.2024 | 14:30

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekat bölgesinde tespit edilen mağarada çok sayıda mühimmat, örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini duyurdu.

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MSB tarafından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde yürüttüğü Pençe-Kilit Harekat bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonda teröristlere ait bir mağaranın tespit edildiği bildirildi.

Ayrıca açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Mehmetçik, teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde teröristler tarafından kullanılan bir mağara tespit etti. Mağarada yapılan arama-taramada çeşitli mühimmat, örgütsel dokümanlar ve yaşam malzemesi ele geçirildi."
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