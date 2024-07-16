Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki mağaralarda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi | Video 16.07.2024 | 14:30 Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekat bölgesinde tespit edilen mağarada çok sayıda mühimmat, örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini duyurdu. VİDEO DEVAM EDİYOR

MSB tarafından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde yürüttüğü Pençe-Kilit Harekat bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonda teröristlere ait bir mağaranın tespit edildiği bildirildi.Ayrıca açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Mehmetçik, teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde teröristler tarafından kullanılan bir mağara tespit etti. Mağarada yapılan arama-taramada çeşitli mühimmat, örgütsel dokümanlar ve yaşam malzemesi ele geçirildi."