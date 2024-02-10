Pendik’te 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı | Video
Pendik'te 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın yanındaki 4 katlı binaya sıçradı.
Öte yandan olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
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