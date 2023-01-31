Pendik’te düğün salonunda aileler birbirine girdi: 9 yaralı! Arbede anları kamerada | Video 31.01.2023 | 16:08 Pendik’te bir düğün salonunda küçük çocuklar arasında çıkan kavgaya aileler de dahil olunca ortalık karıştı. Kız ve erkek tarafının birbirine girdiği ve uzun süre sonlanmayan kavgada 9 kişi yaralandı. Düğün salonunun içinde ve girişinde yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Pendik'te bir düğün salonunda geçtiğimiz günlerde yaşandı. İddiaya göre düğün yapılan salonda bulunan küçük çocukların kavgasına aileleri de dahil olunca ortalık kızıştı. Tarafların birbirlerine saldırmasıyla düğün salonu birbirine girdi. Düğün salonunda başlayan kavga düğün salonunun dışına da taştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada kimisi elinden, kimisi vücudundan, kimisi kafasından aldığı darbelerle toplamda 9 kişi yaralandı. Polis ekipleri kavgaya müdahale ederek sonlandırdı. Hafif yaralılara olay yerinde sağlık ekiplerince müdahaleleri yapılırken bazı yaralılar da hastaneye kaldırıldı.Düğün salonu içerisinde ve salonun girişinde yaşanan arbede anları cep telefonu kamerasına yansıdı.