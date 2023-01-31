Pendik’te düğün salonunda aileler birbirine girdi: 9 yaralı! Arbede anları kamerada | Video
Pendik’te bir düğün salonunda küçük çocuklar arasında çıkan kavgaya aileler de dahil olunca ortalık karıştı. Kız ve erkek tarafının birbirine girdiği ve uzun süre sonlanmayan kavgada 9 kişi yaralandı. Düğün salonunun içinde ve girişinde yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Düğün salonu içerisinde ve salonun girişinde yaşanan arbede anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
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