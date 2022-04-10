Pendik'te iki sürücü arasında tekme tokat kavga: Yere yatırıp böyle tartakladı! | Video
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Trafik'te tartışan iki sürücü, Sabiha Gökçen Havalimanı yolu üzerinde araçlarından inerek kavga etti. TIR sürücüsü, otomobilden inen diğer sürücüyü yere yatırarak tartakladı.