Pendik’te karlı yolda kontrolden çıkan kamyon yokuş aşağı kaydı: O anlar kamerada | Video
İstanbul’da etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Pendik’te kontrolden çıkan kamyon yokuş aşağı kaydı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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