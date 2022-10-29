Pendik'te sokaklarda taşınan 99 metrelik dev Türk bayrağı böyle görüntülendi | Video
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Cumhuriyet'in ilan edilişinin 99. yıl dönümü nedeniyle Pendik'te 99 metrelik dev Türk bayrağı ile kortej düzenlendi. 150 öğrencinin Pendik sokaklarında taşıdığı 99 metrelik dev Türk bayrağı havadan görüntülendi.
"ÇOK GURURLUYUM, ÇOK DUYGULANDIM"
Kortej yürüyüşünü izleyen vatandaşlardan Filiz Aydemir, "Çok gururluyum, çok duygulandım. Geleceğimizin gençliği ile gurur duydum. Ne mutlu Türküm diyene" diye konuştu.
"ÇOK GÜZEL BİR ATMOSFER VAR"
Gülistan Dağdeviren isimli vatandaş ise "Çok duygulandım. Çok güzel bir atmosfer var. Ellerinde bayrak taşıyanları çok güzel izledik ve karşıladık. Ben yukardan izledim ve videolar çektim. Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun."