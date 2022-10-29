Video Yaşam Pendik'te sokaklarda taşınan 99 metrelik dev Türk bayrağı böyle görüntülendi | Video
Pendik'te sokaklarda taşınan 99 metrelik dev Türk bayrağı böyle görüntülendi | Video

Pendik'te sokaklarda taşınan 99 metrelik dev Türk bayrağı böyle görüntülendi | Video

29.10.2022 | 11:40

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Cumhuriyet'in ilan edilişinin 99. yıl dönümü nedeniyle Pendik'te 99 metrelik dev Türk bayrağı ile kortej düzenlendi. 150 öğrencinin Pendik sokaklarında taşıdığı 99 metrelik dev Türk bayrağı havadan görüntülendi.

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Cumhuriyet'in ilan edilişinin 99. yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi Pendik'te de coşkuyla kutlandı. Pendik Belediyesi tarafından organize edilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde her yaştan vatandaş bayram coşkusu yaşadı. Cumhuriyet'in 99. yılına özel olarak hazırlanan 99 metrelik dev Türk bayrağı Pendik sokaklarını kırmızı beyaza boyadı. 150 öğrenci, 99 metrelik dev Türk bayrağını Pendik sokaklarında taşıyarak kortej oluşturdu.

"ÇOK GURURLUYUM, ÇOK DUYGULANDIM"
Kortej yürüyüşünü izleyen vatandaşlardan Filiz Aydemir, "Çok gururluyum, çok duygulandım. Geleceğimizin gençliği ile gurur duydum. Ne mutlu Türküm diyene" diye konuştu.

"ÇOK GÜZEL BİR ATMOSFER VAR"
Gülistan Dağdeviren isimli vatandaş ise "Çok duygulandım. Çok güzel bir atmosfer var. Ellerinde bayrak taşıyanları çok güzel izledik ve karşıladık. Ben yukardan izledim ve videolar çektim. Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun."

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