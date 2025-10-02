Pendik’te yasadışı silah atölyesine baskın: 2 gözaltı | Video
İstanbul’un Pendik ilçesinde yasadışı silah atölyesine düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı, depoda 24 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda silah parçası ele geçirildi.
Olay yerinde yakalanan K.O. ve M.O. isimli 2 şüpheli, Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Burada "Yasadışı Silah İmal ve Ticareti" suçundan işlem gören zanlılar, ifade işlemlerinin ardından dün sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
01:19
Pendik’te yasadışı silah atölyesine baskın: 2 gözaltı | Video 02.10.2025 | 11:39
