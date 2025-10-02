Video Yaşam Pendik’te yasadışı silah atölyesine baskın: 2 gözaltı | Video
Pendik’te yasadışı silah atölyesine baskın: 2 gözaltı | Video

02.10.2025 | 11:39

İstanbul’un Pendik ilçesinde yasadışı silah atölyesine düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı, depoda 24 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda silah parçası ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı silah üretilen atölyeleri takibe aldı. İlçeye bağlı Fatih Mahallesi'nde bulunan bir işyeri ve bir ikamet adresinde silah imalatı ve ticaretinin yapıldığını tespit eden geçen emniyet ekipleri, 30 Eylül'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Söz konusu adreslerin çevrelerinde gerekli güvenlik önlemleri alınarak düzenlenen el zamanlı baskınlarda, K.O.(53) ve M.O.(28) isimli 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İllegal silah atölyesine çevrilen işyerinde ve ikamet adresinde yapılan aramalarda ise 24 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, bu silahlara ait 87 mermi, 41 şarjör ile silah yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ve silah parçası ele geçirildi.

Olay yerinde yakalanan K.O. ve M.O. isimli 2 şüpheli, Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Burada "Yasadışı Silah İmal ve Ticareti" suçundan işlem gören zanlılar, ifade işlemlerinin ardından dün sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
