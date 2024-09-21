Video Yaşam Pickup ile çarpışan motosikletin sürücüsü metrelerce böyle savruldu
Pickup ile çarpışan motosikletin sürücüsü metrelerce böyle savruldu

Pickup ile çarpışan motosikletin sürücüsü metrelerce böyle savruldu

21.09.2024 | 13:24

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde pickup ile çarpışan motosikletli 10 metre sürüklenerek yaralandı. Kaza anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Başiskele ilçesi Karadenizliler Mahallesi Kullar Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Üç Evler Sokak'tan ana caddeye çıkan pickup, o esnada seyir halinde olan motosikletli ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletli havalanarak 10 metre sürüklendi. Meydana gelen feci kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı.


Kaza anı ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Pickup ile çarpışan motosikletin sürücüsü metrelerce böyle savruldu 01:09
Pickup ile çarpışan motosikletin sürücüsü metrelerce böyle savruldu 21.09.2024 | 13:24
Trabzon’da heyelan anı cep telefonu kamerasında 05:17
Trabzon'da heyelan anı cep telefonu kamerasında 21.09.2024 | 13:24
Türkiye, Esra Erol’da programında gündeme gelen korkunç olayı konuşuyor! 01:48
Türkiye, Esra Erol’da programında gündeme gelen korkunç olayı konuşuyor! 21.09.2024 | 11:56
Metin Arolat annesini bir toka yüzünden nasıl kaybettiğini Armağan Çağlayan’a anlatmıştı! 00:45
Metin Arolat annesini bir toka yüzünden nasıl kaybettiğini Armağan Çağlayan'a anlatmıştı! 21.09.2024 | 11:48
Gaziantep’te çizgili sırtlan böyle görüntülendi 00:15
Gaziantep'te çizgili sırtlan böyle görüntülendi 21.09.2024 | 11:21
Bursa’da motosiklet sürücüsü canını böyle hiçe saydı 00:25
Bursa'da motosiklet sürücüsü canını böyle hiçe saydı 21.09.2024 | 11:21
Beylikdüzü’nde ’dur’ ihtarına uymayan kadın sürücü ortalığı birbirine kattı, o anlar kamerada 04:07
Beylikdüzü’nde 'dur' ihtarına uymayan kadın sürücü ortalığı birbirine kattı, o anlar kamerada 21.09.2024 | 10:22
Avcılar’da metrobüs kazası: 2 yaralı! Olay yerinden ilk görüntüler... 02:22
Avcılar'da metrobüs kazası: 2 yaralı! Olay yerinden ilk görüntüler... 21.09.2024 | 10:22
Sahnede hayatını kaybeden Metin Arolat’a müdahale anı görüntüleri ortaya çıktı 00:30
Sahnede hayatını kaybeden Metin Arolat'a müdahale anı görüntüleri ortaya çıktı 21.09.2024 | 10:26
Trabzon’da derenin taşma anı kamerada! 04:50
Trabzon’da derenin taşma anı kamerada! 21.09.2024 | 09:31
İstanbul’da gökkuşağı 00:18
İstanbul'da gökkuşağı 21.09.2024 | 09:19
UNESCO listesinde yer alan 7 bin yıllık Hevsel Bahçesi’nde uyuşturucu operasyonu 01:22
UNESCO listesinde yer alan 7 bin yıllık Hevsel Bahçesi’nde uyuşturucu operasyonu 21.09.2024 | 09:19
Arnavutköy’de ahşap atölyesinde yangın: 1 ölü 02:32
Arnavutköy'de ahşap atölyesinde yangın: 1 ölü 21.09.2024 | 08:23
Metin Arolat’ın ölümünden önceki son röportaj görüntüleri 01:03
Metin Arolat'ın ölümünden önceki son röportaj görüntüleri 21.09.2024 | 09:03
Arnavutköy’de kereste atölyesinde yangın: 1 kişi hayatını kaybetti 02:08
Arnavutköy'de kereste atölyesinde yangın: 1 kişi hayatını kaybetti 21.09.2024 | 08:18
Ünlü şarkıcı Metin Arolat hayatını kaybetti 00:40
Ünlü şarkıcı Metin Arolat hayatını kaybetti 21.09.2024 | 08:23
Mersin’de kan donduran olay: Aynı aileden 3 kişi yol tartışmasında öldürüldü! | Video 01:10
Mersin’de kan donduran olay: Aynı aileden 3 kişi yol tartışmasında öldürüldü! | Video 20.09.2024 | 15:51
Oğluna rapor vermeyen aile hekimini hastanelik etmişti! Gözaltına alındı | Video 00:21
Oğluna rapor vermeyen aile hekimini hastanelik etmişti! Gözaltına alındı | Video 20.09.2024 | 15:50
Girdikleri denizde boğulan 2 kardeş son yolculuğuna uğurlandı | Video 04:03
Girdikleri denizde boğulan 2 kardeş son yolculuğuna uğurlandı | Video 20.09.2024 | 15:43
İş arkadaşını silahlı 2 kişiyle dakikalarca gözetleyip saldırdı, kendisi ağır yaralandı: O anlar kamerada | Video 01:58
İş arkadaşını silahlı 2 kişiyle dakikalarca gözetleyip saldırdı, kendisi ağır yaralandı: O anlar kamerada | Video 20.09.2024 | 14:32

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA