Video Yaşam Pilotun evini soyan hırsızlar kamerada | Video
Pilotun evini soyan hırsızlar kamerada | Video

Pilotun evini soyan hırsızlar kamerada | Video

17.11.2023 | 10:53

Eyüpsultan'da bir eve girerek 300 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan 2 hırsız gözaltına alındı. Güvenlik kameraları tarafından görüntülenen kadınların hırsızlık sırasında giydikleri kıyafetler ile yakalandıklarında üzerlerinde olan kıyafetler şaşırttı.

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Eyüpsultan Göktürk Mahallesinde 30 Ekim'de pilot Ç.T.'nin evine giren hırsızlar, 300 bin lira değerinde ziynet eşyasını çalarak kaçtı. Mağdurun şikayeti üzerine polis tarafından soruşturma açıldı. Hırsızlık Büro Amirliği tarafından başlatılan çalışmada hırsızların güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerde iki kadın hırsızın olay sonrası rahat tavırlarla binadan ayrıldıkları görüldü.

Polis ekipleri kısa sürede kimliklerini tespit ettikleri şüphelileri evlerinde gözaltına aldı. Şüphelilerin yakalandıkları andaki kıyafetleri ile hırsızlık sırasında giydikleri kıyafetler arasındaki fark polisi bile şaşırttı. Hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerden Gülay M.(26)'ın daha önceden 29, Selma D.(25)'in ise 18 tane suç kaydı olduğu belirlendi. Şüpheler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildiler.

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