Pınar Altuğ spor yaptığı anları paylaştı, takipçileri hayran kaldı | Video

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Sağlıklı yaşamaya özen gösteren ve sporunu aksatmayan 47 yaşındaki oyuncu Pınar Altuğ, Instagram hesabından spor salonunda yaptığı hareketleri yayınladı. Oyuncunun fit vücudu takipçilerinden tam not aldı.