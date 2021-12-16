Video Yaşam Pınar Altuğ spor yaptığı anları paylaştı, takipçileri hayran kaldı | Video
Pınar Altuğ spor yaptığı anları paylaştı, takipçileri hayran kaldı | Video

Pınar Altuğ spor yaptığı anları paylaştı, takipçileri hayran kaldı | Video

16.12.2021 | 11:25

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

SON DAKİKA: İstanbul’da kar yağışı başladı! Çatalca beyaza büründü 02:36
SON DAKİKA: İstanbul'da kar yağışı başladı! Çatalca beyaza büründü 16.12.2021 | 12:02
Otostop yaparak bindiği aracın karıştığı kazada öldü 01:00
Otostop yaparak bindiği aracın karıştığı kazada öldü 16.12.2021 | 11:51
Evi kenevir bahçesine çevirmiş! | Video 02:15
Evi kenevir bahçesine çevirmiş! | Video 16.12.2021 | 11:47
Gümüşhane’de off-road tutkunlarının karla mücadelesi | Video 07:01
Gümüşhane'de off-road tutkunlarının karla mücadelesi | Video 16.12.2021 | 11:19
Valilikten aşı için kamu spotu serisi! Adıyamansporlu futbolculardan aşı çağrısı | Video 05:08
Valilikten aşı için kamu spotu serisi! Adıyamansporlu futbolculardan aşı çağrısı | Video 16.12.2021 | 11:21
Pınar Altuğ spor yaptığı anları paylaştı, takipçileri hayran kaldı | Video 00:27
Pınar Altuğ spor yaptığı anları paylaştı, takipçileri hayran kaldı | Video 16.12.2021 | 11:25
Aracın bedeli arttı deyip teslim etmeyen galerici için suç duyurusu | Video 05:30
"Aracın bedeli arttı" deyip teslim etmeyen galerici için suç duyurusu | Video 16.12.2021 | 10:55
Kadıköy’de ilginç anlar! ‘Ben Superman’im’ dedi, kafedeki masanın üzerine böyle uçtu | Video 02:09
Kadıköy’de ilginç anlar! ‘Ben Superman’im’ dedi, kafedeki masanın üzerine böyle uçtu | Video 16.12.2021 | 10:53
Afyonkarahisar kar yağışıyla birlikte beyaza büründü | Video 01:50
Afyonkarahisar kar yağışıyla birlikte beyaza büründü | Video 16.12.2021 | 10:25
Alkollü sürücünün ölümüne neden olduğu garsonun son görüntüleri ortaya çıktı | Video 03:30
Alkollü sürücünün ölümüne neden olduğu garsonun son görüntüleri ortaya çıktı | Video 16.12.2021 | 10:38
Müge Anlı’da Meliha Özsu cinayetinde son dakika! Müge Anlı’da art arda şok açıklamalar 17:52
Müge Anlı'da Meliha Özsu cinayetinde son dakika! Müge Anlı'da art arda şok açıklamalar 16.12.2021 | 10:44
Müge Anlı canlı izle: 16 Aralık 2021 Perşembe atv izle! Meliha Özsu cinayetinde son dakika 10:14
Müge Anlı canlı izle: 16 Aralık 2021 Perşembe atv izle! Meliha Özsu cinayetinde son dakika 16.12.2021 | 10:12
Bu köpek ırklarına sahip olanlar dikkat! Cezası 11 bin TL | Video 03:07
Bu köpek ırklarına sahip olanlar dikkat! Cezası 11 bin TL | Video 16.12.2021 | 10:02
Alanya’da 650 bin dolarlık vurgun yapan ‘Rus’ çetesi çökertildi | Video 00:39
Alanya’da 650 bin dolarlık vurgun yapan ‘Rus’ çetesi çökertildi | Video 16.12.2021 | 10:09
Önce taş, sonra tekme! Başakşehir’de marketteki soygun kamerada | Video 03:13
Önce taş, sonra tekme! Başakşehir'de marketteki soygun kamerada | Video 16.12.2021 | 09:55
Muayenem var götüremem diyerek yolcuyla tartışan taksicinin 2022 tarihine kadar geçerli muayenesi olduğu ortaya çıktı | Video 01:08
"Muayenem var götüremem" diyerek yolcuyla tartışan taksicinin 2022 tarihine kadar geçerli muayenesi olduğu ortaya çıktı | Video 16.12.2021 | 10:02
AB liderleri Doğu Ortaklığı bünyesindeki 5 ülkenin liderleriyle görüştü | Video 04:52
AB liderleri Doğu Ortaklığı bünyesindeki 5 ülkenin liderleriyle görüştü | Video 16.12.2021 | 09:33
Iğdır’da soğuk hava ve sis etkili oldu | Video 01:22
Iğdır’da soğuk hava ve sis etkili oldu | Video 16.12.2021 | 09:52
Bayrampaşa’da bir evde 30 litre sahte alkol ele geçirildi | Video 01:20
Bayrampaşa’da bir evde 30 litre sahte alkol ele geçirildi | Video 16.12.2021 | 09:40
Gaziantep’te sahte içki imalathane ve depolarına şok baskın! | Video 01:28
Gaziantep'te sahte içki imalathane ve depolarına şok baskın! | Video 16.12.2021 | 09:14

Sağlıklı yaşamaya özen gösteren ve sporunu aksatmayan 47 yaşındaki oyuncu Pınar Altuğ, Instagram hesabından spor salonunda yaptığı hareketleri yayınladı. Oyuncunun fit vücudu takipçilerinden tam not aldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA