Pitbull beslediği kedilere saldırdı, tartıştığı sahibi burnunu kırdı | Video
ADANA'da Pitbull cinsi köpeğini sokak kedilerine saldırttığı öne sürülen Serkan S.'ye (24) komşusu Hande Solmaz (32) tepki gösterdi. Çıkan tartışmada Hande Solmaz, darbedildi. Burnu kırılan Solmaz, şikayetçi oldu, Serkan S. serbest kaldı. Serkan S. tarafından daha önce de kedi beslediği için tehdit edildiğini öne süren Solmaz, Seni öldürmem için 1 mermi yeter' gibi tehditler savurdu. 'Beni mi tehdit ediyorsun' dediğimde ise bana saldırdı. Karara itiraz edeceğim dedi.
'KEDİLER BENİMMİŞ GİBİ HEP TARTIŞIYORDU'
Yaşadıklarını anlatan Solmaz, komşusunun kedileri sevmediğini belirterek, Bu kişi mahallemize taşındığı yaklaşık 1 yıldan bu yana sokaktaki kedilerden rahatsız oluyor. Sürekli köpeğini başıboş bırakıyor ve kedilere saldırtıyor. Köpek saldırabilir bu onun doğasında var ama komşumuz tüm mahalledeki kediler benimmiş gibi benimle hep tartışıyordu. 'Bu kedileri buradan toplayacaksın, gideceksin yoksa katliam çıkar', 'Seni öldürmem için 1 mermi yeter' gibi tehditler savurdu. 'Beni mi tehdit ediyorsun' dediğimde ise bana saldırdı. Darbetmeye başladı. Burnum kırıldı. Şikayetçi oldum. Darp raporu aldım. Uzaklaştırma kararı çıktı ama adli kontrolle serbest bırakıldı. Karara itiraz edeceğim. Sürekli öldürmeyle tehdit ediyor dedi.
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