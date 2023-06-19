Pitbull beslediği kedilere saldırdı, tartıştığı sahibi burnunu kırdı | Video 19.06.2023 | 10:13 ADANA'da Pitbull cinsi köpeğini sokak kedilerine saldırttığı öne sürülen Serkan S.'ye (24) komşusu Hande Solmaz (32) tepki gösterdi. Çıkan tartışmada Hande Solmaz, darbedildi. Burnu kırılan Solmaz, şikayetçi oldu, Serkan S. serbest kaldı. Serkan S. tarafından daha önce de kedi beslediği için tehdit edildiğini öne süren Solmaz, Seni öldürmem için 1 mermi yeter' gibi tehditler savurdu. 'Beni mi tehdit ediyorsun' dediğimde ise bana saldırdı. Karara itiraz edeceğim dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Ziyapaşa Mahallesi'nde 10 Haziran günü meydana geldi. Özel güvenlik görevlisi Hande Solmaz, gece saatlerinde sokakta beslediği kedilerini pitbull cinsi köpeğin saldırdığını görünce evinden dışarı çıktı. Solmaz, köpeğin sahibi komşusu Serkan S.'ye tepki gösterdi. İkili arasında tartışma çıktı. Serkan S., Solmaz'a yumruk attı. Kanlar içerisinde yere yığılan Solmaz, hastaneye kaldırıldı. Darp raporu alan Solmaz'ın burnunda kırık olduğu tespit edilirken Serkan S. ise gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen Serkan S., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Yaşadıklarını anlatan Solmaz, komşusunun kedileri sevmediğini belirterek, Bu kişi mahallemize taşındığı yaklaşık 1 yıldan bu yana sokaktaki kedilerden rahatsız oluyor. Sürekli köpeğini başıboş bırakıyor ve kedilere saldırtıyor. Köpek saldırabilir bu onun doğasında var ama komşumuz tüm mahalledeki kediler benimmiş gibi benimle hep tartışıyordu. 'Bu kedileri buradan toplayacaksın, gideceksin yoksa katliam çıkar', 'Seni öldürmem için 1 mermi yeter' gibi tehditler savurdu. 'Beni mi tehdit ediyorsun' dediğimde ise bana saldırdı. Darbetmeye başladı. Burnum kırıldı. Şikayetçi oldum. Darp raporu aldım. Uzaklaştırma kararı çıktı ama adli kontrolle serbest bırakıldı. Karara itiraz edeceğim. Sürekli öldürmeyle tehdit ediyor dedi.