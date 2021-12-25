Video Yaşam Pitbull saldırısına uğrayan Asiye, Antalya’ya sevk edildi | Video
Pitbull saldırısına uğrayan Asiye, Antalya’ya sevk edildi | Video

Pitbull saldırısına uğrayan Asiye, Antalya’ya sevk edildi | Video

25.12.2021 | 09:46

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Gaziantep'te pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısı sonucu ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca devreye girdi. Küçük kız dün gece saatlerinde Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilirken, kızın tedavisini Türkiye'nin de ilk yüz ve çift kol nakillerini yapan Prof. Dr. Ömer Özkan sürdürecek.

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Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 22 Aralık'ta iki pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, ağır yaralanmıştı. İlk müdahalenin ardından Gaziantep Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan Ateş, Gaziantep'teki özel bir hastaneye sevk edilmişti. Hayati tehlikesi süren kız çocuğunun tedavisine Sağlık Bakanlığı el attı. Sağlık Bakan'ı Koca, Ateş'in tedavisini Türkiye'nin de ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan üstlenmesini istedi. Koca'nın talimatı üzerine Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde hazırlık yapıldı.

HAVA AMBULANSIYLA GETİRİLDİ
Sağlık Bakanlığı'nın görevlendirdiği hava ambulansıyla Gaziantep'ten Antalya Havalimanı'na getirilen minik Asiye, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı ekibi tarafından karşılanan küçük kız, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

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