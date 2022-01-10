Video Yaşam Plastik fabrikasında korkutan yangın | Video
Plastik fabrikasında korkutan yangın | Video

Plastik fabrikasında korkutan yangın | Video

10.01.2022 | 10:32

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Plastik fabrikasında korkutan yangın | Video 01:02
Plastik fabrikasında korkutan yangın | Video 10.01.2022 | 10:32
Aleyna Tilki, önce konserde sonra evinin çatısında coştu! | Video 00:30
Aleyna Tilki, önce konserde sonra evinin çatısında coştu! | Video 10.01.2022 | 10:00
İstanbul Beşiktaş’ta değnekçinin suçüstü yakalanma anı kamerada 01:07
İstanbul Beşiktaş'ta değnekçinin suçüstü yakalanma anı kamerada 10.01.2022 | 09:45
Aleyna Tilki, sevgilisi rapçi Uzi’nin konserinde coştu! | Video 01:01
Aleyna Tilki, sevgilisi rapçi Uzi'nin konserinde coştu! | Video 10.01.2022 | 09:29
İstanbul Bayrampaşa’da çorap imalathanesinde yangın 02:34
İstanbul Bayrampaşa'da çorap imalathanesinde yangın 10.01.2022 | 09:18
Vatandaşlar, Hakkari’deki kayak merkezine akın etti | Video 02:53
Vatandaşlar, Hakkari'deki kayak merkezine akın etti | Video 10.01.2022 | 09:31
SON DAKİKA: Marmaris’te denizde şaşırtan görüntü! 00:14
SON DAKİKA: Marmaris'te denizde şaşırtan görüntü! 10.01.2022 | 09:37
Malatya’da iki otomobil çarpıştı | Video 01:01
Malatya’da iki otomobil çarpıştı | Video 10.01.2022 | 09:13
SON DAKİKA: İstanbul Beşiktaş’ta İETT otobüsü asırlık çınar ağacına çarptı 03:19
SON DAKİKA: İstanbul Beşiktaş'ta İETT otobüsü asırlık çınar ağacına çarptı 10.01.2022 | 09:19
İstanbul’da PKK operasyonu! Örgüt üyelerine sahte pasaport temin eden 5 şüpheli yakalandı | Video 01:08
İstanbul’da PKK operasyonu! Örgüt üyelerine sahte pasaport temin eden 5 şüpheli yakalandı | Video 10.01.2022 | 09:04
Hırsızlık şüphelisi polisten kaçarken apartman boşluğuna sıkıştı | Video 03:18
Hırsızlık şüphelisi polisten kaçarken apartman boşluğuna sıkıştı | Video 10.01.2022 | 08:56
Bariyeri aşan yolcu otobüsü, köprüde asılı kaldı | Video 01:56
Bariyeri aşan yolcu otobüsü, köprüde asılı kaldı | Video 10.01.2022 | 09:01
Antalya-Konya karayolunda kar yağışı sebebiyle tırların geçişine izin verilmiyor | Video 02:27
Antalya-Konya karayolunda kar yağışı sebebiyle tırların geçişine izin verilmiyor | Video 10.01.2022 | 08:17
Akaryakıt istasyonundan yola çıkan TIR’a otomobil çarptı: 5 ölü | Video 02:18
Akaryakıt istasyonundan yola çıkan TIR'a otomobil çarptı: 5 ölü | Video 10.01.2022 | 08:20
Ekipleri alarma geçiren genç, evinde uyurken bulundu | Video 03:08
Ekipleri alarma geçiren genç, evinde uyurken bulundu | Video 10.01.2022 | 08:34
Kartepe’de plastik fabrikasında yangın | Video 10:18
Kartepe'de plastik fabrikasında yangın | Video 10.01.2022 | 08:20
Beyaza bürünen Murat Kanyonu, manzarasıyla görenleri mest ediyor | Video 04:26
Beyaza bürünen Murat Kanyonu, manzarasıyla görenleri mest ediyor | Video 10.01.2022 | 08:32
Beyzbol sopasıyla terör estiren taksi sürücüsünün şoför kartı iptal edildi | Video 01:50
Beyzbol sopasıyla terör estiren taksi sürücüsünün şoför kartı iptal edildi | Video 10.01.2022 | 08:21
Adana’da sağanak yağış ve rüzgar 7 metrelik ağacı devirdi | Video 01:10
Adana’da sağanak yağış ve rüzgar 7 metrelik ağacı devirdi | Video 10.01.2022 | 08:38
Refüje çarparak takla atan minibüs karşı şeride geçti: 1 ölü, 1 yaralı | Video 02:27
Refüje çarparak takla atan minibüs karşı şeride geçti: 1 ölü, 1 yaralı | Video 10.01.2022 | 08:22

Kocaeli Kartepe İlçesi Köseköy Mahallesinde bulunan bir plastik fabrikasında gece geç saatlerde çıkan yangında, korku dolu dakikalar yaşandı. Yangın saatler süren müdahale ile güçlükle kontrol altına alınırken, fabrikada büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kartepe İlçesi Köseköy Mahallesinde faaliyet gösteren bir plastik fabrikasında, gece geç saatlerde yangın çıktı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangını fark eden çalışanlar ile bölge sakinlerinin ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İçeride bulunan plastik malzemelerinde alev alması ile kısa sürede büyüyen yangın, ekiplerin saatler süren müdahalesi ile sabah saatlerinde kontrol altına alındı. Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, büyük çapta maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA