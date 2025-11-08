Polis ekiplerinden kaçmaya çalışan alkollü sürücü 63 bin 911 TL ceza yedi | Video
08.11.2025 | 09:49
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Polis ekiplerinin trafik uygulamasından kaçmaya çalışan alkollü sürücü ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu durduruldu. Alkolmetreye üflemeyi reddeden sürücü, otomobilden inmeyerek Polis ekiplerine zor anlar yaşattı.
Alkolmetreye üflemeyi reddeden M.K.'nın sürücü belgesinin daha önce de men edildiği tespit edildi. Polis ekipleri, sürücünün ehliyetine 2 yıl daha el koyarken, 63 bin 911 TL idari para cezası uyguladı. Otomobil ise trafikten men edilerek otoparka çekildi.
