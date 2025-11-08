Video Yaşam Polis ekiplerinden kaçmaya çalışan alkollü sürücü 63 bin 911 TL ceza yedi | Video
Polis ekiplerinden kaçmaya çalışan alkollü sürücü 63 bin 911 TL ceza yedi | Video

Polis ekiplerinden kaçmaya çalışan alkollü sürücü 63 bin 911 TL ceza yedi | Video

08.11.2025 | 09:49

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Polis ekiplerinin trafik uygulamasından kaçmaya çalışan alkollü sürücü ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu durduruldu. Alkolmetreye üflemeyi reddeden sürücü, otomobilden inmeyerek Polis ekiplerine zor anlar yaşattı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, Osmangazi ilçesi Çekirge Caddesi üzerinde meydana geldi. Trafik uygulama noktasında dur ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü M.K., kaçmaya çalışırken Polis ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu durduruldu. İşlem yapmak amacıyla sürücünün araçtan inmesini isteyen Polis ekiplerine karşı direnen sürücü, ekiplerin sabırlı ısrarları karşısında uzun süreli tartışmadan sonra araçtan indi.

Alkolmetreye üflemeyi reddeden M.K.'nın sürücü belgesinin daha önce de men edildiği tespit edildi. Polis ekipleri, sürücünün ehliyetine 2 yıl daha el koyarken, 63 bin 911 TL idari para cezası uyguladı. Otomobil ise trafikten men edilerek otoparka çekildi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Polis ekiplerinden kaçmaya çalışan alkollü sürücü 63 bin 911 TL ceza yedi | Video 03:07
Polis ekiplerinden kaçmaya çalışan alkollü sürücü 63 bin 911 TL ceza yedi | Video 08.11.2025 | 09:49
Hatay’da vatandaşların deprem paniği kamerada | Video 00:12
Hatay'da vatandaşların deprem paniği kamerada | Video 07.11.2025 | 16:44
Dini duyguları istismar ederek dolandırıcılık yapan 55 şüpheli tutuklama talebiyle sevk edildi | Video 00:45
Dini duyguları istismar ederek dolandırıcılık yapan 55 şüpheli tutuklama talebiyle sevk edildi | Video 07.11.2025 | 16:40
Artvin’de korkunç anlar kamerada: Akaryakıt istasyonu çalışanına araç böyle çarptı! | Video 00:16
Artvin'de korkunç anlar kamerada: Akaryakıt istasyonu çalışanına araç böyle çarptı! | Video 07.11.2025 | 16:19
Kazada hayatını kaybeden genç, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı | Video 03:39
Kazada hayatını kaybeden genç, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı | Video 07.11.2025 | 16:14
Hatay’da 3.9 büyüklüğünde deprem | Video 01:10
Hatay'da 3.9 büyüklüğünde deprem | Video 07.11.2025 | 16:06
TEM Otoyolu’nda makas atarak trafiği tehlikeye atan araçlar kamerada | Video 00:52
TEM Otoyolu’nda makas atarak trafiği tehlikeye atan araçlar kamerada | Video 07.11.2025 | 15:31
Burdur’da 36 kilo skunk maddesi ele geçirildi! Operasyon görüntüleri film sahnelerini aratmadı | Video 01:24
Burdur'da 36 kilo skunk maddesi ele geçirildi! Operasyon görüntüleri film sahnelerini aratmadı | Video 07.11.2025 | 15:02
‘Saraçlar’ operasyonunda 23 şüpheli adliyede | Video 01:48
‘Saraçlar’ operasyonunda 23 şüpheli adliyede | Video 07.11.2025 | 14:47
Malatya’da minibüs devrildi: 3 yaralı | Video 00:47
Malatya'da minibüs devrildi: 3 yaralı | Video 07.11.2025 | 14:34
Bursa’da 50 metre arayla iki kaza: Aynı aileden 3 kişi yaralandı | Video 04:25
Bursa’da 50 metre arayla iki kaza: Aynı aileden 3 kişi yaralandı | Video 07.11.2025 | 12:40
Farklı zamanlarda 3 hırsızlık olayı gerçekleştirdi; yakalanmamak için saçını turuncuya boyadı | Video 00:34
Farklı zamanlarda 3 hırsızlık olayı gerçekleştirdi; yakalanmamak için saçını turuncuya boyadı | Video 07.11.2025 | 11:44
İstanbul’da yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyon: 7 gözaltı | Video 00:30
İstanbul’da yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyon: 7 gözaltı | Video 07.11.2025 | 11:43
Osmaniye’de kontrolü kaybeden motosiklet sürücüsü uçuruma yuvarlandı | Video 01:11
Osmaniye’de kontrolü kaybeden motosiklet sürücüsü uçuruma yuvarlandı | Video 07.11.2025 | 11:23
Adana’da kaçak içki operasyonu: 16 şüpheli yakalandı | Video 01:29
Adana'da kaçak içki operasyonu: 16 şüpheli yakalandı | Video 07.11.2025 | 10:58
Bursa’da yolun karşısına geçmeye çalışan adama taksi çarptı | Video 00:30
Bursa'da yolun karşısına geçmeye çalışan adama taksi çarptı | Video 07.11.2025 | 10:37
Motosikletin, dönüş yapmak isteyen otomobile ok gibi saplandığı anlar kamerada | Video 00:43
Motosikletin, dönüş yapmak isteyen otomobile ok gibi saplandığı anlar kamerada | Video 07.11.2025 | 10:07
Gaziantep’te usulsüz satış ve dağıtımı yapılan 30 bin ilaç ele geçirildi: 3 gözaltı | Video 00:36
Gaziantep'te usulsüz satış ve dağıtımı yapılan 30 bin ilaç ele geçirildi: 3 gözaltı | Video 07.11.2025 | 09:15
Sosyal medya fenomeni boşanma aşamasındaki eşi ve ailesi tarafından böyle darp edildi | Video 07:05
Sosyal medya fenomeni boşanma aşamasındaki eşi ve ailesi tarafından böyle darp edildi | Video 07.11.2025 | 08:57
Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran Osmanlı sorusu! Cevabı duyanlar kulaklarına inanamadı! 02:58
Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran Osmanlı sorusu! Cevabı duyanlar kulaklarına inanamadı! 06.11.2025 | 23:30

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY