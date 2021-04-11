Video Yaşam Polis haftasında gazi polisin otomobilini çaldılar | Video

Polis haftasında gazi polisin otomobilini çaldılar | Video

Polis haftasında gazi polisin otomobilini çaldılar | Video
11.04.2021 | 12:15

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İstanbul Avcılar'da, arkadaşından aldığı otomobil ile Yozgat'tan İstanbul'a gelen gazi polis Erdoğan Sevgili'nin aracını, hastanede ameliyat olduğu esnada çaldılar.

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Olay, Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, katıldığı Zeytin Dalı Harekatı'nda gazi olan polis memuru Erdoğan Sevgili, ameliyat olmak için arkadaşından aldığı otomobil ile Yozgat'tan İstanbul'a geldi. Aracını akrabalarının evinin önüne park eden Sevgili, daha sonra da akrabalarının otomobiliyle ameliyat olmak için Beylikdüzü'ne gitti. Gazi polis memuru ameliyatın ardından geceyi hastanede geçirirken, park halinde olan otomobilin yanına 2 kişi geldi. Aracın kapısını açmayı başaran 2 kişiden biri direksiyona otururken, diğeri de otomobili iterek götürdü. Sabah 10.00'da taburcu olduktan sonra otomobilin kapıda olmadığını gören gazi polis, durumu meslektaşlarına bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları güvenlik kamerası incelemesinin ardından şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Gazi polis memuru Erdoğan Sevgili'yi mağdur eden hırsızlar, her yerde aranıyor.

"BEN HASTANEDEYKEN, ARACI ALIP GİDİYORLAR"
Yaşanan hırsızlığı mağduru olan gazi polis memuru Erdoğan Sevgili, "Ameliyat için Yozgat'tan buraya geldim. Aracı buraya saat 18.00'de park ettik. Gece 24.00 sıralarında 2 tane şahıs geliyor. Zaten video kaydı var. Ben hastanedeyken, aracı alıp gidiyorlar. Ben sabah saat 10.00 gibi taburcu oldum. Aracın olmadığını söylediler. Şu anda aracı arıyoruz. Şu an kendi çabalarımızla aramaya çalışıyoruz. Yeşilket karakoluna bildirdik. Çünkü aracı alan kişilerin yakıtı bitene kadar kullandıktan sonra aşağıda bir yere bıraktıkları söyleniyor" dedi.

HIRSIZLAR GÜVENLİK KAMERASI TARAFINDAN KAYDEDİLDİ
Yaşanan hırsızlık anları ise çevredeki apartmanların güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülere hırsızların otomobilin yanına gelmesi ve iterek olay yerinden götürdüğü anlar yansıdı.

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