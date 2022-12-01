Video Yaşam Polisten kaçan araçtan uyuşturucu çıktı: 4 gözaltı | Video
Polisten kaçan araçtan uyuşturucu çıktı: 4 gözaltı | Video

Polisten kaçan araçtan uyuşturucu çıktı: 4 gözaltı | Video

01.12.2022 | 11:55

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OTOMATİK OYNAT

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Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan otomobilde yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken otomobilde bulunan 4 şahıs gözaltına alındı.

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Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kocasinan Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, Argıncık Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri otomobile 'dur' ihtarı yaptı. Otomobildeki şahıslar 'dur' ihtarına uymayarak, kaçtı. Yaklaşık yarım saat süren kovalamacanın ardından ekipler, içerisinde A.K., B.K., E.A., ve E.Y.'nin bulunduğu otomobili yakaladı. Ekipler tarafından otomobilde yapılan geniş çaplı aramada, yüklü miktarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Öte yandan, işlemleri tamamlanan A.K., B.K., E.A., ve E.Y. ile otomobilden çıkan uyuşturucu maddeler Narkotik Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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