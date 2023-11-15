Pompalı tüfekle iş yerini böyle kurşunlamıştı! Saldırgana 38 yıl 6 ay hapis cezası | Video
Eskişehir’de bir fastfood restoranına pompalı tüfekle saldıran ve olayın ardından tutuklanan şüpheli hakkında, 38 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Ahmet A., hazır bulundu. Duruşmaya taraf avukatları katıldı.
"BİR KADINA VE ÇOCUĞA ATEŞ EDECEK KADAR CANİ DEĞİLİM"
Mahkeme heyeti tarafından karar öncesi son sözü sorulan tutuklu sanık Ahmet A., "Beraatımı isterim. Çok ağır tahrik altındaydım. Ben orada Safiye ve Yeşim'i kesinlikle görmedim. Bir kadına ve çocuğa ateş edecek kadar cani değilim. Müslüm'ün çocukları benim elimde büyüdüler. Oğlum bu olaydan dolayı psikolojik olarak zor durumda, evden kaçmış. Çıkıp bir an önce oğlumu hayata döndürmek zorundayım. Tahliyemi istiyorum" ifadelerini kullandı.
Mahkeme heyeti tutuklu sanık Ahmet A. hakkında kararını verdi. Ahmet A. hakkında, Yeşim B.'ye yönelik 'Kadına ve çocuğa yönelik kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 14 yıl, Safiye Ermiş'e yönelik 'Kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıl 6 ay, Müslüm B.'ye yönelik 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ilk haksız hareketin kimden geldiği belli olmadığı gerekçesiyle 'Şüpheden sanık yararlanır' ilkesiyle 7 yıl 6 ay, 'Mala zarar verme' suçundan 6 ay, 'İşyeri dokunulmazlığını ihlal etme' suçundan eylemini silahla gerçekleştirdiği gerekçesiyle 3 yıl hapis cezası verildi. Tutuklu sanık Ahmet A. hakkında toplamda 38 yıl 6 ay hapis cezası verilmiş oldu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:10
Küçük çocuğun oynadığı çakmak havai fişekleri patlattı | Video 15.11.2023 | 15:40
01:21
Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı | Video 15.11.2023 | 15:40
07:16
01:56
02:10
Küçük çocuğun oynadığı çakmak havai fişekleri patlattı: 1 yaralı | Video 15.11.2023 | 15:26
06:59
01:07
Fatih'te otel odasında eşini tornavidayla öldürdü | Video 15.11.2023 | 14:58
01:03
Samsun'da 3 ayrı uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı | Video 15.11.2023 | 14:57
04:35
Cesedi asitle eritilen iş adamı için gıyabi cenaze namazı kılındı | Video 15.11.2023 | 14:56
02:23
Dilan Polat ve Engin Polat'ın tutukluluk itirazına hakimlikten red | Video 15.11.2023 | 14:56
07:00
03:47
00:43
Sultanbeyli'de silahla ateş edenleri polis dronla yakaladı | Video 15.11.2023 | 14:17
01:59
Arnavutköy'de otomobille taksi çarpıştı: 1 ölü 15.11.2023 | 14:15
00:51
Yunus sürüsü avlanırken böyle görüntülendi | Video 15.11.2023 | 14:19
01:00
İzmir'de 10 milyon liralık taklit etiketli etil alkol ele geçirildi | Video 15.11.2023 | 14:16
03:11
Sokak köpeğinin tebessüm ettiren yolculuğu | Video 15.11.2023 | 12:20
03:13
İnek otlatırken buldukları yavru köpeği ninni ile uyuttular | Video 15.11.2023 | 12:20
00:46
Çatalca'da alacak verecek kavgasında kan aktı: 1 yaralı | Video 15.11.2023 | 13:00
01:21
Gaziantep'te 28 kilo skunk ele geçirilen operasyonda 2 tutuklama | Video 15.11.2023 | 12:29