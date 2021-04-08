Video Yaşam Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu'dan Ramazan'da virüse karşı 'Online iftar' önerisi

Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu'dan Ramazan'da virüse karşı 'Online iftar' önerisi

Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu'dan Ramazan'da virüse karşı 'Online iftar' önerisi
08.04.2021 | 11:21

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Ramazan ayı boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle sınırlandıracak. Ancak uzmanlar misafirlerin davet edildiği ev iftarlarına karşı tedirgin. Yemek yeme sırasında koronavirüsün çok hızlı bir şekilde bulaşacağı konusunda uyaran Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, "Ramazan'da eve misafir almamalı ve misafirliğe gitmemeliyiz. Sevdiklerimizle irtibatımızı tamamen koparmak adına online olarak iftarlarımızı yapabiliriz" dedi.

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