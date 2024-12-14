Rize'de kar ve dolu yağarken denizde hortum böyle görüntülendi | Video
Şiddetli fırtınanın etkili olduğu Rize’de yüksek kesimlerde kar yağışı hakim olurken, denizde de hortum çıktı. Pazar ilçesinde ise dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Öte yandan Rize Artvin Havalimanı'nda da hava muhalefeti nedeniyle saat 16.00'a kadar olan bütün uçuşlar iptal edildi.
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