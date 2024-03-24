SABAH TV, Büyük İstanbul Mitinginde! "Hırsıza dur demeye geldik!" | Video
AK Parti'nin Büyük İstanbul Mitingi, Atatürk Havalimanı'nda bugün saat 14.00'te gerçekleştirilecek. Başkan Erdoğan mitingde milyonlarca İstanbulluyla hasret giderecek. SABAH TV, Büyük İstanbul Mitinginde, İstanbullularla konuştu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:45
SABAH TV, Büyük İstanbul Mitinginde! "Hırsıza dur demeye geldik!" | Video 24.03.2024 | 14:58
00:27
01:12
Mezarlıktaki kaldırımda 4 aylık cenin bulundu | Video 24.03.2024 | 14:32
01:03
SABAH TV, Büyük İstanbul Mitinginde! "İş yapmayana oy yok!" | Video 24.03.2024 | 14:25
06:39
İstanbul’da levyeli trafik kavgasında yeni görüntüler | Video 24.03.2024 | 12:21
06:01
650 yıllık sarnıçta biriken yağmur suyundan vazgeçemiyor | Video 24.03.2024 | 11:20
02:55
01:02
Şehir magandası otomatik kayda yakalandı | Video 24.03.2024 | 10:36
00:28
Sahte kadın avukat tutuklandı | Video 24.03.2024 | 10:03
02:00
İzmir'de sokak ortasında kadına şiddet kamerada | Video 24.03.2024 | 08:33
00:06
Adıyaman’a şehit ateşi düştü 23.03.2024 | 22:09
00:25
İzmir’de CHP’li belediyenin barınağında köpek katliamı! 23.03.2024 | 17:08
02:00
Vali Tavlı’dan Samsun Müzesine davet 23.03.2024 | 14:51
00:58
İstanbul Kadıköy’de trafikte kadın sürücüye saldırı kamerada 23.03.2024 | 14:43
02:47
Milli Savunma Bakanı Güler, şehit ailesine ziyarette bulundu 23.03.2024 | 12:36
01:39
Bülent Cihantimur gazetecileri görünce polis merkezine girmeden kaçtı 23.03.2024 | 12:31
01:24
04:02
01:04
Sivas’ta 3 ayrı uyuşturucu operasyonu: 10 tutuklama | Video 22.03.2024 | 16:30
02:51
Ataşehir'de iki şahsın yumruk yumruğa kavgası kamerada | Video 22.03.2024 | 15:54