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SABAH TV, Büyük İstanbul Mitinginde!

SABAH TV, Büyük İstanbul Mitinginde! "İş yapmayana oy yok!" | Video

24.03.2024 | 14:25

AK Parti'nin Büyük İstanbul Mitingi, Atatürk Havalimanı'nda bugün saat 14.00'te gerçekleştirilecek. Başkan Erdoğan mitingde milyonlarca İstanbulluyla hasret giderecek. SABAH TV, Büyük İstanbul Mitinginde, İstanbullularla konuştu.

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