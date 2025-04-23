Sahte piyango bileti bastırıp 105 milyon TL’lik hacme ulaşan şebekeye operasyon | Video
Hatay merkezli 2 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda sahte piyango bileti bastırarak yasa dışı çekiliş yapan ve sözde ikramiye dağıtan suç örgütüne operasyon düzenlendi. Örgütün son 1 yıl içerisinde 105 milyon TL’nin üzerinde para transferi yaptığı ortaya çıkarken 10 şüpheli yakalandı.
Şüphelilere yönelik olarak 23 Nisan resmi milli piyango çekilişi öncesi 21 Nisan 2025 tarihinde icra edilen operasyon sonucunda; 7 bin 355 adet yaklaşık değeri 20 milyon 300 bin TL değerinde sahte piyango bileti, 19 adet tombala kartı, 2 milyon 300 bin TL değerinde 158 bin 930 Suudi Arabistan Riyali, 150 bin 600 TL ve 9 bin 850 ABD Doları, 750 euro yabancı para, 9 adet satılmış biletlere ait yaklaşık 2 buçuk milyon koçan, 2 adet bilet afişi ele geçirildi.
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