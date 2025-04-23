Video Yaşam Sahte piyango bileti bastırıp 105 milyon TL’lik hacme ulaşan şebekeye operasyon | Video
Sahte piyango bileti bastırıp 105 milyon TL’lik hacme ulaşan şebekeye operasyon | Video

Sahte piyango bileti bastırıp 105 milyon TL’lik hacme ulaşan şebekeye operasyon | Video

23.04.2025 | 11:14

Hatay merkezli 2 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda sahte piyango bileti bastırarak yasa dışı çekiliş yapan ve sözde ikramiye dağıtan suç örgütüne operasyon düzenlendi. Örgütün son 1 yıl içerisinde 105 milyon TL’nin üzerinde para transferi yaptığı ortaya çıkarken 10 şüpheli yakalandı.

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Yasa dışı olarak kendi geliştirdikleri sisteme uygun olacak şekilde 3 rakamlı sahte piyango bileti bastırarak, biletleri elden veya internet üzerinden satışını yaptıkları tespit eden suç örgütüne yönelik Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığı ile Hatay İl Jandarma Komutanlığınca Hatay ve Mersin'de operasyon düzenlendi. A.K. ve G.O.'nun elebaşılığını yaptığı organize suç örgütüne yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı. Örgütün; dönemsel olarak yapılan gerçek milli piyango çekilişinde büyük ikramiye kazanan biletin rakamlarına göre; büyük, orta ve küçük olmak üzere 3 seviyede sözde ikramiye dağıttığı ortaya çıktı. Örgütün; son bir yıl içerisinde kendi aralarında belirledikleri şifreli açıklamalarla son 1 yılda 105 milyon 74 bin 773 TL para transferleri yaptığı tespit edildi.

Şüphelilere yönelik olarak 23 Nisan resmi milli piyango çekilişi öncesi 21 Nisan 2025 tarihinde icra edilen operasyon sonucunda; 7 bin 355 adet yaklaşık değeri 20 milyon 300 bin TL değerinde sahte piyango bileti, 19 adet tombala kartı, 2 milyon 300 bin TL değerinde 158 bin 930 Suudi Arabistan Riyali, 150 bin 600 TL ve 9 bin 850 ABD Doları, 750 euro yabancı para, 9 adet satılmış biletlere ait yaklaşık 2 buçuk milyon koçan, 2 adet bilet afişi ele geçirildi.
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