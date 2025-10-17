Video Yaşam Sakarya merkezli 8 ilde sahte borsa dolandırıcılığı: 13 tutuklama | Video
17.10.2025 | 12:07

Sakarya merkezli 8 ilde internet üzerinden sahte borsa uygulamasıyla yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen 17 şüpheli, polisin gerçekleştirdiği operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 13’ü tutuklanırken, 4’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma çerçevesinde, internet ortamında kurulan sahte borsa uygulaması üzerinden vatandaşlara "yüksek kazanç" vaadiyle dolandırıcılık yapan şüpheliler tespit edildi. Yürütülen teknik ve fiziki takip neticesinde, Sakarya merkezli olmak üzere Yalova, Kırıkkale, Adana, Mersin, Düzce, İstanbul, Kayseri ve Niğde illerinde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 17 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, dolandırıcılık suçlarında kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 17 şüpheliden 13'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4'ü hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.
