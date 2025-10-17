Sakarya merkezli 8 ilde sahte borsa dolandırıcılığı: 13 tutuklama | Video
17.10.2025 | 12:07
Sakarya merkezli 8 ilde internet üzerinden sahte borsa uygulamasıyla yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen 17 şüpheli, polisin gerçekleştirdiği operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 13’ü tutuklanırken, 4’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
