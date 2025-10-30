Video Yaşam Sakarya'da anne-oğul uyuşturucu ticaretinden tutuklandı | Video
Sakarya'da anne-oğul uyuşturucu ticaretinden tutuklandı | Video

Sakarya'da anne-oğul uyuşturucu ticaretinden tutuklandı | Video

30.10.2025 | 10:07

Sakarya'da uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şahıslardan 3'ü alınan ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, uyuşturucu ticareti yapan anne ve oğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince savcılık koordinesinde Erenler ilçesi Yeni Mahalle'de uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalarda A.Ö. (49) ve oğlu K.Ö.'nün (19); O.G. (28), K.G. (29) ve H.D. (29) isimli şahıslara uyuşturucu madde sattıkları belirlendi. Düzenlenen operasyonda 2 parça halinde 0,45 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 3 adet sentetik ecza, 1 ruhsatsız tabanca ve tabancaya takılı şarjör, uyuşturucu satışında kullanılan şeffaf poşet parçaları ile 5 adet pantolon ele geçirildi. Gözaltına alınan O.G., K.G. ve H.D. isimli şahıslar, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçundan alınan ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, A.Ö ve oğlu K.Ö. sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Müziğin ve sahnenin ritmi Antalya’da yükselecek | Video 04:11
Müziğin ve sahnenin ritmi Antalya’da yükselecek | Video 30.10.2025 | 10:58
Antalya Kültür Yolu Festivali başlıyor | Video 00:27
Antalya Kültür Yolu Festivali başlıyor | Video 30.10.2025 | 10:58
Sakarya’da anne-oğul uyuşturucu ticaretinden tutuklandı | Video 00:13
Sakarya'da anne-oğul uyuşturucu ticaretinden tutuklandı | Video 30.10.2025 | 10:07
Gaziantep’te hırdavat malzemeleri satan iş yerinde yangın | Video 02:47
Gaziantep'te hırdavat malzemeleri satan iş yerinde yangın | Video 30.10.2025 | 10:01
Esenyurt’ta laf atma kavgası: 2 kişi yaralandı | Video 00:30
Esenyurt’ta laf atma kavgası: 2 kişi yaralandı | Video 30.10.2025 | 09:46
Otomobilin kaputundan 5 buçuk milyon TL’lik uyuşturucu çıktı | Video 00:38
Otomobilin kaputundan 5 buçuk milyon TL’lik uyuşturucu çıktı | Video 30.10.2025 | 09:40
Siber suçlarla mücadele kapsamında 524,5 Milyon TL’lik hesap hareketi bulunan 32 şüpheli yakalandı | Video 00:44
Siber suçlarla mücadele kapsamında 524,5 Milyon TL'lik hesap hareketi bulunan 32 şüpheli yakalandı | Video 30.10.2025 | 09:29
Beyoğlu’nda kız istemede patlatılan havai fişekler evi yaktı | Video 02:35
Beyoğlu’nda kız istemede patlatılan havai fişekler evi yaktı | Video 30.10.2025 | 08:58
Yoldan geçen araçlara zarar verdi, polise direndi, Öldürün beni diye bağırdı | Video 03:40
Yoldan geçen araçlara zarar verdi, polise direndi, "Öldürün beni" diye bağırdı | Video 30.10.2025 | 08:57
Kayseri’de ‘huzur’ uygulaması: 25 aranan şahıs yakalandı | Video 00:51
Kayseri’de ‘huzur’ uygulaması: 25 aranan şahıs yakalandı | Video 30.10.2025 | 08:24
Polise bağırdılar, küfredip yumrukla saldırdılar | Video 05:53
Polise bağırdılar, küfredip yumrukla saldırdılar | Video 30.10.2025 | 06:16
Gebze’de çöken binada annenin de cansız bedenine ulaşıldı: 5 kişilik aileden 1’i sağ kurtarıldı | Video 12:24
Gebze'de çöken binada annenin de cansız bedenine ulaşıldı: 5 kişilik aileden 1'i sağ kurtarıldı | Video 30.10.2025 | 06:16
Türk bayrağını yere düşürmemek için gösterdiği duyarlılık yürekleri ısıttı | Video 01:23
Türk bayrağını yere düşürmemek için gösterdiği duyarlılık yürekleri ısıttı | Video 30.10.2025 | 06:15
Köpeğe şiddet uygulayan şahıs gözaltına alındı | Video 00:37
Köpeğe şiddet uygulayan şahıs gözaltına alındı | Video 30.10.2025 | 06:15
Motor kısmı alev alan araç saniyeler içinde kül oldu | Video 00:30
Motor kısmı alev alan araç saniyeler içinde kül oldu | Video 30.10.2025 | 06:15
Sultangazi’de hırsızlık yapan kadın kendisini uyaran çocukları itip kaçtı | Video 01:58
Sultangazi'de hırsızlık yapan kadın kendisini uyaran çocukları itip kaçtı | Video 30.10.2025 | 06:15
Beyoğlu’nda kız istemede patlatılan havai fişekler evi yaktı: 8 kişi dumandan etkilendi | Video 03:40
Beyoğlu’nda kız istemede patlatılan havai fişekler evi yaktı: 8 kişi dumandan etkilendi | Video 30.10.2025 | 06:15
Bolu-Abant yolunda zincirleme kaza: 3 yaralı | Video 01:29
Bolu-Abant yolunda zincirleme kaza: 3 yaralı | Video 29.10.2025 | 16:58
Kocaeli Gebze’de 7 katlı bina çökmüştü! İşte o binanın çökme anı! | Video 02:11
Kocaeli Gebze'de 7 katlı bina çökmüştü! İşte o binanın çökme anı! | Video 29.10.2025 | 16:17
Park halindeki tıra çarpmıştı! Motosikletli gencin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 03:37
Park halindeki tıra çarpmıştı! Motosikletli gencin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 29.10.2025 | 14:17

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY