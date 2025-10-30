Sakarya'da anne-oğul uyuşturucu ticaretinden tutuklandı | Video
30.10.2025 | 10:07
Sakarya'da uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şahıslardan 3'ü alınan ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, uyuşturucu ticareti yapan anne ve oğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi.
