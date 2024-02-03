Video Yaşam Sakarya'da evin çatısı küle döndü: 1 yaralı | Video
Sakarya'da evin çatısı küle döndü: 1 yaralı | Video

Sakarya'da evin çatısı küle döndü: 1 yaralı | Video

03.02.2024 | 08:50

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde iki katlı binanın çatısında çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü. Meydana gelen olayda yangınların arasından kurtulmaya çalışan bir kişi yaralandı.

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32 Evler Mahallesi Emek Sokak üzerinde meydana gelen olayda, iki katlı evin çatısında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangın söndürmek için seferber olurken mahallesi ise sokağa döküldü. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken S.A. isimli bir kişi alevlerden kurtulmaya çalışırken yaralandı. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıya yaptıkları ilk müdahale sonrasında hastaneye sevk etti. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.
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