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OTOMATİK OYNAT
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Sakarya'da iki genç kendi kazalarını böyle kaydetti | Video 15.12.2021 | 11:56
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Antalya'nın Kepez ilçesinde dolu yağışı etkili oldu | Video 15.12.2021 | 11:30
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Fatih’te can pazarı! At yarışı oynarken ölümden döndüler | Video 15.12.2021 | 11:28
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Telefonunu istediler, vermeyince bıçakladılar! | Video 15.12.2021 | 10:58
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Patenli gencin tehlikeli inadı kamerada | Video 15.12.2021 | 10:43
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Uyuşturucu ve silah takasına polis baskını | Video 15.12.2021 | 10:43
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Son dakika! Meteoroloji’den İstanbul için sarı kodlu uyarı | Video 15.12.2021 | 10:22
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D-100'de tartışan magandalar araçları birbirlerinin üzerine sürdü | Video 15.12.2021 | 10:22
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Sancaktepe'de motosiklet kazası kamerada | Video 15.12.2021 | 10:07
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Gaziantep'te kargo ile kaçakçılık polise takıldı | Video 15.12.2021 | 10:23
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İstiklal Caddesi'nde polisten kaçan kişi böyle yakalandı | Video 15.12.2021 | 10:06
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Lüks aracı saniyeler içinde böyle soydular | Video 15.12.2021 | 09:49
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Ailece uyuşturucu ticaretine polis operasyonu | Video 15.12.2021 | 09:38
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Yolcunun koltukta unuttuğu telefonu çalan taksici kamerada | Video 15.12.2021 | 09:31
Sakarya’nın Karapürçek ilçesinde kullandıkları patpat üzerinde eğlence amaçlı video çeken iki genç, kendi kazalarını görüntüledi. Devrildikleri anı kaydeden iki genç, ölümün kıyısından kıl payı kurtuldu.