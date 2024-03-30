Sakarya’da kahreden olay: Balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti | Video
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde babaannesinin üçüncü katta bulunan evinin balkonundan yere düşen 3 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Öte yandan hayatını kaybeden Hasan Hüseyin Abdullah'ın, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı personeli Ali Abdullah'ın oğlu ve Genel Sekreterlik personeli Mustafa Abdullah'ın da torunu olduğu öğrenildi. Öğle namazına müteakip Adapazarı Taşkısığı Mahallesi Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak olan küçük çocuktan geriye ise fotoğrafları kaldı.
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