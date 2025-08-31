Video Yaşam Sakarya'daki infaz sonrasında sosyal medyadan yapılan paylaşımlara bir yenisi daha eklendi | Video
Sakarya'daki infaz sonrasında sosyal medyadan yapılan paylaşımlara bir yenisi daha eklendi | Video

Sakarya'daki infaz sonrasında sosyal medyadan yapılan paylaşımlara bir yenisi daha eklendi | Video

31.08.2025 | 14:09

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir kişinin sokak ortasında başından vurularak öldürülmesine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Kanlı infazın gerekçesini araştıran ekipler, olayın İstanbul'da yaşanan bir husumetten kaynaklı olduğunu tespit etti. Bir şüphelinin ise çok sayıda suç kaydı ve aranmasının bulunduğunu tespit eden ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Olay, Karasu ilçesi Kabakoz Mahallesi 819. Sokak üzerinde dün meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 3 kişi, park halindeki otomobil içinde husumetli oldukları Ömer Akbay'ı (35) beklemeye başladı. Akbay'ın gelmesiyle birlikte araçtan inen şüphelilerden biri, yanında taşıdığı tabancayla Akbay'ın arkasından koşarak defalarca ateş etti. Saldırının ardından şüpheliler geldikleri araca binerek olay yerinden hızla kaçtı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Akbay ise yere yığıldı. Bu sırada Akbay'ın yanında bulunan M.Ö.K. isimli çocuk ise seken bir merminin isabet etmesi neticesinde hafif yaralandı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan Ömer Akbay ve M.Ö.K., Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Akbay, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hafif yaralı olan M.Ö.K.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde park halindeki araçta bulunan 3 şüpheliden birinin elinde poşetlerle yürüyen Ömer Akbay'ın arkasından inerek tabancayla defalarca ateş ettiği görülüyor. Kurşunların isabet etmesiyle Akbay yere yığılırken, seken bir mermi ise Akbay'ın önünde bulunan M.Ö.K. isimli çocuğa isabet ediyor. Saldırının ardından şüpheliler geldikleri araca binerek olay yerinden hızla uzaklaşıyor.

İSTANBUL'DAN SAKARYA'YA UZANAN HUSUMET
Hususa ilişkin geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, yaptıkları incelemede olayın İstanbul'da yaşanan bir husumetten kaynaklı olduğunu tespit etti. Ekipler ayrıca şüphelilerden biri olan M.Ç.'yi ve şahsın çok sayıda suç kaydı ile aranmasının bulunduğunu da belirledi.

SOKAK ORTASINDAKİ KANLI İNFAZ SONRASINDAKİ PAYLAŞIMLARA BİR YENİSİ DAHA EKLENDİ
Saldırının ardından sosyal medyada açılan bir hesapta olayla bağlantılı olduğu öne sürülen bir şahıs tarafından silah görüntüleri paylaşılarak, "Daha bunlar başlangıç" ifadeleriyle tehdit içerikli mesajlar yayımlanmış, ölen Ömer Akbay'ın isminin açıkça yazıldığı ve saldırının ardından bölgede kaydedilen görüntüler de paylaşılarak, "Bu işin sağında solunda kim varsa hepsi hakkını alacaktır" ifadeleri yer almıştı. Olaydan saatler sonra aynı sosyal platformu üzerinden yapılan paylaşımda, "Öncelikle değerli kardeşlerim ve ağabeylerim size açıklama gereği yapmak isterim ki biz bu zamana kadar hiçbir kadına, çocuğa, masuma silah sıkmadık. Bize şereften, namustan bahseden insanlar sosyal medya platformlarından yazmaktan başka icraatları yoktur. Bize namustan, düşmanlıktan bahseden insanlar 16 yaşında evine ekmek götüreni, fırında çalışan insanı, hamile kadına sıkan, 15 yaşındaki kızlardan resim isteyenler sizler değil misiniz? Bu alemde herkes her şeyi biliyor. Korkudan cenazenizi görmeye gitmediniz. Biz sizi biliyoruz, bu alemde biliyor. Biz çocuğa veya kadına hedef alsaydık, arabadan yaylım ateşi açar giderdik. Videoda göründüğü gibi aslanlar gibi ensesinden tutup direkt şahsa yapılmıştır icraat. O yüzden böyle yalan paylaşımlarla kendinizi kandırmaya devam edin" ifadeleri yer aldı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ise paylaşımların kim veya kimler tarafından yapıldığının tespit edilmesi ve olayı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışmalarına devam ediyor.

