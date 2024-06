Salda Gölü'nde dalgaların sürüklediği küçük kız böyle kurtarıldı | Video

Salda Gölü'nde bindiği şişme oyuncak atın rüzgar ve dalgaların etkisiyle sürüklenmesi sonucu tehlikesi gölün ortasında mahsur kalan yaşayan 9 yaşındaki küçük kızı karavanındaki kanosu ile 2 bin metre kürek çekerek kıza ulaşan vatandaş kurtardı. Kurtarma anlarında küçük kızın yaşadığı korku ve kızı kurtarmış olmanın verdiği sevinç kanoda bulunan aksiyon kameraya an be an yansıdı.