Video Yaşam Samsun polisi tatil dolandırıcılarını yakaladı: 200’den fazla mağdur, 2 milyon TL vurgun | Video
Samsun polisi tatil dolandırıcılarını yakaladı: 200’den fazla mağdur, 2 milyon TL vurgun | Video

Samsun polisi tatil dolandırıcılarını yakaladı: 200’den fazla mağdur, 2 milyon TL vurgun | Video

27.08.2025 | 14:28

Samsun polisi, villa ve yat kiralama vaadiyle tatilcileri dolandıran çeteyi çökertti, 3 kişiyi gözaltına aldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube ekiplerince yürütülen çalışma sonucu tatil döneminde vatandaşların konaklama taleplerini fırsat bilen organize bir dolandırıcılık ağı ortaya çıkarıldı. Şüphelilerin sahte sosyal medya hesapları ve internet siteleri üzerinden villa, bungalov ve yat kiralama ilanları yayınladıkları, bu ilanları gören vatandaşlarla irtibat kurup güven sağladıktan sonra gecelik ücret, kaparo, depozito ve sigorta adı altında para aldıkları belirlendi.

Polis incelemelerinde, 200'den fazla kişinin bu yöntemle mağdur edildiği, yaklaşık 2 milyon TL haksız kazanç sağlandığı, şüphelilerin banka hesap hareketlerinin ise 55 milyon TL'ye ulaştığı tespit edildi.

Samsun polisi tarafından Muğla'da düzenlenen operasyonla D.E.A. (29), O.Ç. (31) ve Z.H. (23) yakalanarak Samsun'a getirildi. Çete üyelerinden M.Y.'nin (35) ise Zonguldak Cezaevi'nde olduğu belirlendi. Zonguldak ve Muğla'da şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 61 adet sentetik ecza, 12 gram esrar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Samsun polisi tatil dolandırıcılarını yakaladı: 200’den fazla mağdur, 2 milyon TL vurgun | Video 01:32
Samsun polisi tatil dolandırıcılarını yakaladı: 200’den fazla mağdur, 2 milyon TL vurgun | Video 27.08.2025 | 14:28
Türk yarışmacıdan Rus yüzücü hakkında açıklama Uyarmama rağmen rotasını değiştirmedi | Video 04:48
Türk yarışmacıdan Rus yüzücü hakkında açıklama "Uyarmama rağmen rotasını değiştirmedi" | Video 27.08.2025 | 14:18
Hakan Çakır cinayetinin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı | Video 05:54
Hakan Çakır cinayetinin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı | Video 27.08.2025 | 13:57
Ankara’da bir kişi köpeğine alkol içirip o görüntüleri paylaştı | Video 00:40
Ankara'da bir kişi köpeğine alkol içirip o görüntüleri paylaştı | Video 27.08.2025 | 13:49
İstanbul Haydarpaşa Limanı’nda gemi yangını 01:07
İstanbul Haydarpaşa Limanı'nda gemi yangını 27.08.2025 | 13:43
Asfalttaki yarık yüzünden ölümden döndü! O anlar kamerada | Video 01:37
Asfalttaki yarık yüzünden ölümden döndü! O anlar kamerada | Video 27.08.2025 | 13:34
İstanbul’da hastalar üzerinden haksız kazanç sağlandığı iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı | Video 01:14
İstanbul’da hastalar üzerinden haksız kazanç sağlandığı iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı | Video 27.08.2025 | 12:20
Ahırdaki arı kovanlarının arkasına gizlenen çuvallardan 54 bine yakın uyuşturucu hap çıktı | Video 01:13
Ahırdaki arı kovanlarının arkasına gizlenen çuvallardan 54 bine yakın uyuşturucu hap çıktı | Video 27.08.2025 | 12:09
İstanbul’da ’motosikletli çete’ operasyonu: 24 kişi yakalandı | Video 02:44
İstanbul'da 'motosikletli çete' operasyonu: 24 kişi yakalandı | Video 27.08.2025 | 11:44
Bursa’da telefon dolandırıcıları yaşlı adamı 5 milyon lira dolandırdı | Video 01:26
Bursa’da telefon dolandırıcıları yaşlı adamı 5 milyon lira dolandırdı | Video 27.08.2025 | 11:43
Osmaniye’de çalınan otomobil Kahramanmaraş’ta bulundu: 2 kişi tutuklandı | Video 00:30
Osmaniye’de çalınan otomobil Kahramanmaraş’ta bulundu: 2 kişi tutuklandı | Video 27.08.2025 | 10:43
Bursa’daki durak faciasında sanıktan ilginç savunma: Direğe çarptım bayıldım, cama vurunca ayıldım | Video 03:03
Bursa'daki durak faciasında sanıktan ilginç savunma: "Direğe çarptım bayıldım, cama vurunca ayıldım" | Video 27.08.2025 | 10:08
Marmaris’te Canım sıkılıyor turistlere takılıyorum paylaşımı emniyette bitti | Video 00:26
Marmaris'te "Canım sıkılıyor turistlere takılıyorum" paylaşımı emniyette bitti | Video 27.08.2025 | 10:08
Antalya’da soğuk hava deposu ve imalathanede yangın | Video 01:12
Antalya'da soğuk hava deposu ve imalathanede yangın | Video 27.08.2025 | 10:07
Boğaz’da boğulmak üzereyken son anda vapurdaki yolcular fark etti | Video 00:46
Boğaz'da boğulmak üzereyken son anda vapurdaki yolcular fark etti | Video 27.08.2025 | 09:35
6.1 büyüklüğündeki deprem, Sındırgı’daki su kaynaklarının yerini değiştirdi | Video 05:29
6.1 büyüklüğündeki deprem, Sındırgı'daki su kaynaklarının yerini değiştirdi | Video 27.08.2025 | 09:35
Trafikte önünü kestikleri sürücüyü bıçaklayan 4 şüpheli tutuklandı | Video 00:14
Trafikte önünü kestikleri sürücüyü bıçaklayan 4 şüpheli tutuklandı | Video 27.08.2025 | 09:31
Rus yüzücünün yarış başlamadan önceki görüntüleri ortaya çıktı | Video 02:38
Rus yüzücünün yarış başlamadan önceki görüntüleri ortaya çıktı | Video 27.08.2025 | 09:12
Denizde can pazarı! Boğulmak üzereyken vapurdaki yolcular tarafından fark edildi | Video 00:46
Denizde can pazarı! Boğulmak üzereyken vapurdaki yolcular tarafından fark edildi | Video 27.08.2025 | 08:57
Eşi tarafından terk edilen genç adam yaşamına son verdi | Video 01:20
Eşi tarafından terk edilen genç adam yaşamına son verdi | Video 27.08.2025 | 08:54

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY