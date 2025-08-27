Samsun polisi tatil dolandırıcılarını yakaladı: 200’den fazla mağdur, 2 milyon TL vurgun | Video
Samsun polisi, villa ve yat kiralama vaadiyle tatilcileri dolandıran çeteyi çökertti, 3 kişiyi gözaltına aldı.
Polis incelemelerinde, 200'den fazla kişinin bu yöntemle mağdur edildiği, yaklaşık 2 milyon TL haksız kazanç sağlandığı, şüphelilerin banka hesap hareketlerinin ise 55 milyon TL'ye ulaştığı tespit edildi.
Samsun polisi tarafından Muğla'da düzenlenen operasyonla D.E.A. (29), O.Ç. (31) ve Z.H. (23) yakalanarak Samsun'a getirildi. Çete üyelerinden M.Y.'nin (35) ise Zonguldak Cezaevi'nde olduğu belirlendi. Zonguldak ve Muğla'da şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 61 adet sentetik ecza, 12 gram esrar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
