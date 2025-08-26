Samsun'da 2 kişinin öldüğü otobüs kazasının dehşet görüntüleri ortaya çıktı | Video 26.08.2025 | 15:16 Samsun’un Terme ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği yolcu otobüsü kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkarken, kazada hayatını kaybedenler bugün son yolculuklarına uğurlandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Samsun-Ordu karayolunun 61. kilometresi, Gündoğdu mevkisinde dün saat 08.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çanakkale'den Rize'ye giden Sahil Seyahat firmasına ait Mustafa Hakan O. yönetimindeki yolcu otobüsü, yol kenarında duran kamyonete branda çeken Aydın Yiğit (47) ve Mehmet Yıldız'a (71) çarptıktan sonra mısır tarlasına girdi. Çarpmanın etkisiyle yaralanan Yiğit ve Yıldız, sağlık ekiplerince Terme Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Aydın Yiğit, yapılan müdahalelere rağmen Yerme Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan ve Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Mehmet Yıldız da yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Otobüsteki 32 yolcu kazayı yara almadan atlatırken, aracın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şoförün güvenlik şeridine girerek kamyonetin yanında bulunan yayalara çarpma anı ve mısır tarlasına dalışı yer aldı. Şoförün çarpma esnasındaki soğukkanlı tavırları dikkat çekti.Kazada hayatını kaybeden 4 çocuk babası Mehmet Yıldız, İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi Kefeli Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Derecik Mezarlığı'nda; Aydın Yiğit ise Atakum Çatmaoluk Camisi'nde aynı vakitte kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanında toprağa verildi.Kazada gözaltına alınan otobüs şoförü Mustafa Hakan O., çıkarıldığı mahkemece "taksirle 2 kişinin ölümüne sebep olmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.