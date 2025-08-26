Video Yaşam Samsun'da 2 kişinin öldüğü otobüs kazasının dehşet görüntüleri ortaya çıktı | Video
Samsun'da 2 kişinin öldüğü otobüs kazasının dehşet görüntüleri ortaya çıktı | Video

Samsun'da 2 kişinin öldüğü otobüs kazasının dehşet görüntüleri ortaya çıktı | Video

26.08.2025 | 15:16

Samsun’un Terme ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği yolcu otobüsü kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkarken, kazada hayatını kaybedenler bugün son yolculuklarına uğurlandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, Samsun-Ordu karayolunun 61. kilometresi, Gündoğdu mevkisinde dün saat 08.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çanakkale'den Rize'ye giden Sahil Seyahat firmasına ait Mustafa Hakan O. yönetimindeki yolcu otobüsü, yol kenarında duran kamyonete branda çeken Aydın Yiğit (47) ve Mehmet Yıldız'a (71) çarptıktan sonra mısır tarlasına girdi. Çarpmanın etkisiyle yaralanan Yiğit ve Yıldız, sağlık ekiplerince Terme Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Aydın Yiğit, yapılan müdahalelere rağmen Yerme Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan ve Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Mehmet Yıldız da yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KAZA ANI KAMERADA
Otobüsteki 32 yolcu kazayı yara almadan atlatırken, aracın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şoförün güvenlik şeridine girerek kamyonetin yanında bulunan yayalara çarpma anı ve mısır tarlasına dalışı yer aldı. Şoförün çarpma esnasındaki soğukkanlı tavırları dikkat çekti.

KAZADA ÖLENLER TOPRAĞA VERİLDİ
Kazada hayatını kaybeden 4 çocuk babası Mehmet Yıldız, İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi Kefeli Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Derecik Mezarlığı'nda; Aydın Yiğit ise Atakum Çatmaoluk Camisi'nde aynı vakitte kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanında toprağa verildi.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI
Kazada gözaltına alınan otobüs şoförü Mustafa Hakan O., çıkarıldığı mahkemece "taksirle 2 kişinin ölümüne sebep olmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Samsun’da 2 kişinin öldüğü otobüs kazasının dehşet görüntüleri ortaya çıktı | Video 04:26
Samsun'da 2 kişinin öldüğü otobüs kazasının dehşet görüntüleri ortaya çıktı | Video 26.08.2025 | 15:16
Diyarbakır’da 2 kişinin öldüğü arazi kavgasına karışan 3 kişi tutuklandı | Video 01:27
Diyarbakır’da 2 kişinin öldüğü arazi kavgasına karışan 3 kişi tutuklandı | Video 26.08.2025 | 15:16
İzmir’de 1 ayda uyuşturucu ticareti yapan 130 şüpheli tutuklandı | Video 02:01
İzmir'de 1 ayda uyuşturucu ticareti yapan 130 şüpheli tutuklandı | Video 26.08.2025 | 14:32
Bağcılar’da dehşet dolu anlar! Tekstil firmasına silahlı saldırı düzenlendi: O anlar kamerada | Video 00:45
Bağcılar'da dehşet dolu anlar! Tekstil firmasına silahlı saldırı düzenlendi: O anlar kamerada | Video 26.08.2025 | 14:05
Boğazına yemek kaçan yaşlı adamı Heimlich manevrasıyla böyle kurtardı | Video 04:01
Boğazına yemek kaçan yaşlı adamı Heimlich manevrasıyla böyle kurtardı | Video 26.08.2025 | 13:48
Diyarbakır’da 2 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı olaya ilişkin 13 kişi gözaltına alındı | Video 01:32
Diyarbakır’da 2 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı olaya ilişkin 13 kişi gözaltına alındı | Video 26.08.2025 | 13:47
Komşu esnafın köpeğini tabancayla böyle öldürdü | Video 01:51
Komşu esnafın köpeğini tabancayla böyle öldürdü | Video 26.08.2025 | 12:27
Rus yüzücü Boğaz’da nasıl kayboldu? Yeni detaylara ulaşıldı | Video 03:41
Rus yüzücü Boğaz’da nasıl kayboldu? Yeni detaylara ulaşıldı | Video 26.08.2025 | 12:26
Cinayetleri işlemeden çifte tabancayla poz veren sanığa 35 yıl 6 ay hapis istendi | Video 03:17
Cinayetleri işlemeden çifte tabancayla poz veren sanığa 35 yıl 6 ay hapis istendi | Video 26.08.2025 | 12:26
Sultangazi’de korkunç olay! Tartıştığı annesini silahla öldürdü, Sakarya’da yakalandı | Video 00:12
Sultangazi'de korkunç olay! Tartıştığı annesini silahla öldürdü, Sakarya'da yakalandı | Video 26.08.2025 | 11:42
Samsun’da çatı katta çuvallar içinde 45 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi | Video 01:08
Samsun’da çatı katta çuvallar içinde 45 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi | Video 26.08.2025 | 11:41
Isparta’da acı olay: Balıklama atlayış ölüme neden oldu! | Video 00:13
Isparta'da acı olay: Balıklama atlayış ölüme neden oldu! | Video 26.08.2025 | 10:50
Park halindeki araca saldırdı, polisi görünce kaçtı! O anlar kamerada | Video 00:16
Park halindeki araca saldırdı, polisi görünce kaçtı! O anlar kamerada | Video 26.08.2025 | 10:30
Gelin arabası yolu kapatıp lastik yaktı: Araç trafikten men edildi | Video 01:09
Gelin arabası yolu kapatıp lastik yaktı: Araç trafikten men edildi | Video 26.08.2025 | 09:54
Park halindeki araca saldırdı, polisi görünce kaçtı | Video 00:16
Park halindeki araca saldırdı, polisi görünce kaçtı | Video 26.08.2025 | 09:54
Düğünde drona para takarken elinden oluyordu! O anlar kamerada | Video 02:35
Düğünde drona para takarken elinden oluyordu! O anlar kamerada | Video 26.08.2025 | 09:54
Annesinin bıçakla kovaladığı kız yaşananları anlattı | Video 03:56
Annesinin bıçakla kovaladığı kız yaşananları anlattı | Video 26.08.2025 | 09:53
Freni patlayan tır iş yerine böyle daldı | Video 03:45
Freni patlayan tır iş yerine böyle daldı | Video 26.08.2025 | 09:53
Gaziantep’te iş yeri kurşunlayan ve havaya ateş eden 4 şahıs yakalandı | Video 00:26
Gaziantep'te iş yeri kurşunlayan ve havaya ateş eden 4 şahıs yakalandı | Video 26.08.2025 | 09:52
Faciadan dönüldü: Freni patlayan tır iş yerine böyle daldı | Video 03:45
Faciadan dönüldü: Freni patlayan tır iş yerine böyle daldı | Video 26.08.2025 | 09:23

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY