Samsun'da 2 kişinin öldüğü otobüs kazasının dehşet görüntüleri ortaya çıktı | Video
Samsun’un Terme ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği yolcu otobüsü kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkarken, kazada hayatını kaybedenler bugün son yolculuklarına uğurlandı.
KAZA ANI KAMERADA
Otobüsteki 32 yolcu kazayı yara almadan atlatırken, aracın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şoförün güvenlik şeridine girerek kamyonetin yanında bulunan yayalara çarpma anı ve mısır tarlasına dalışı yer aldı. Şoförün çarpma esnasındaki soğukkanlı tavırları dikkat çekti.
KAZADA ÖLENLER TOPRAĞA VERİLDİ
Kazada hayatını kaybeden 4 çocuk babası Mehmet Yıldız, İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi Kefeli Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Derecik Mezarlığı'nda; Aydın Yiğit ise Atakum Çatmaoluk Camisi'nde aynı vakitte kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanında toprağa verildi.
OTOBÜS ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI
Kazada gözaltına alınan otobüs şoförü Mustafa Hakan O., çıkarıldığı mahkemece "taksirle 2 kişinin ölümüne sebep olmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
