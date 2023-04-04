Samsun'da internetteki sitelerden sahte parayla alışveriş yapan 2 kişi yakalandı | Video
Samsun'da internet sitelerindeki ikinci el eşya satış yapanlar ile irtibata geçip ürün satın alarak ellerindeki sahte paraları piyasaya sürdükleri iddia edilen 2 kişi, KOM polisinin takibi sonucu 3 bin 450 liralık sahte banknotla birlikte yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerle birlikte 67 adet 200 TL'lik ve 1 adet 50 TL'lik olmak üzere toplamda 13 bin 450 TL sahte banknot, 5 adet sentetik ecza hap ve suçta kullanılan araca takılı başka araca ait 2 adet plaka ele geçirildi. KOM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 2 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
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