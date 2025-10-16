Samsun’da narkotik ekiplerinden peş peşe operasyon | Video
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şube Müdürlüğü ve ilçe emniyet birimlerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik farklı adreslerde düzenlenen operasyonlarda çok sayıda sentetik ecza, metamfetamin, likit esrar ve sentetik kannabinoid ele geçirilirken, gözaltılar ve adli işlemler yapıldı.
NSM ve Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada ise S.S. (32) isimli şahsın üzerinde 1 litre likit esrar ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.
NSM ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen diğer çalışmalarda, H.C. (49) ve M.B. (25) isimli şahısların üzerinde ve ikametlerinde 75,30 gram metamfetamin, 22 adet sentetik ecza ve 1 adet esrarlı sigara ele geçirilerek her iki şahıs gözaltına alındı.
Ayrıca NSM Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, Y.E.A. (19) isimli şahsın ikametinde 55 gram sentetik kannabinoid, 0,42 gram metamfetamin ve 1 adet hassas terazi bulundu. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Bir başka çalışmada ise NSM ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince F.K. (20) isimli şahsın üzerinde ve ikametinde 61,60 gram sentetik kannabinoid, 3 adet sentetik ecza ve 1 adet esrarlı sigara ele geçirilerek şahıs gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler polisteki sorgulanmalarının tamamlanmasının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildiler.
