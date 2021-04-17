Video Yaşam Samsun'da şaşkınlık veren olay kamerada... Havada asılı kaldı!

Samsun'da şaşkınlık veren olay kamerada... Havada asılı kaldı!

Samsun'da şaşkınlık veren olay kamerada... Havada asılı kaldı!
17.04.2021 | 16:25

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Samsun'da sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu akaryakıt tankeri, kayarak alt geçit korkuluklarına çarpıp, havada asılı kaldı. Ekiplerin çalışması sonucu tanker vinç yardımıyla çıkarıldı.

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Kaza sabah saatlerinde İkadım ilçesinde meydana geldi. Bir akaryakıt istasyonuna yakıt ikmalini tamamlayan Mürsel Turgut (50) idaresindeki 55 AKF 54 plakalı tanker, sürücüsünün iddiaya göre el frenini çekmeyi unutması sonucu hareket etti. Yakıt istasyonundan kayarak yola çıkan tanker, alt geçit korkuluklarına çarparak durdu. Çalışır vaziyette alt geçit üstünde ön taşıyıcı kısmı yola sarkan tanker için polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin 1 saat süren çalışması sonucu tanker vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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