Samsun'da yasa dışı bahisten 5 kişi adliyeye sevk edildi | Video
Samsun'da polis tarafından düzenlenen yasa dışı bahis operasyonda 5 kişi adliyeye sevk edildi.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle operasyon kararı alınarak Salı sabahı saat 06.00 sıralarında 10 farklı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 9 kişinin ev, işyeri, ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabancaya, 23 adet fişeğe 4 bin 400 TL, 650 euro ve 50 sterlin para, 8 bin 307 adet gümrük kaçağı elektronik sigara kartuşu ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.
Polisteki sorgularının ardından 4 kişi serbest bırakılırken, 5 şüpheli ise bu sabah Samsun Adliyesine sevk edildi.
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