Samsunspor taraftarına silahlı saldırı olayında yeni görüntüler ortaya çıktı | Video
Trabzonspor-Samsunspor maçı için Trabzon’a giden Samsunspor taraftarlarının, Giresun’un Espiye ilçesinde bir restoranda uğradığı silahlı saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.
