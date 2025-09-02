Video Yaşam Samsunspor taraftarına silahlı saldırı olayında yeni görüntüler ortaya çıktı | Video
Samsunspor taraftarına silahlı saldırı olayında yeni görüntüler ortaya çıktı | Video

Samsunspor taraftarına silahlı saldırı olayında yeni görüntüler ortaya çıktı | Video

02.09.2025 | 16:01

Trabzonspor-Samsunspor maçı için Trabzon’a giden Samsunspor taraftarlarının, Giresun’un Espiye ilçesinde bir restoranda uğradığı silahlı saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Samsunspor taraftarına silahlı saldırı olayında yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 00:48
Samsunspor taraftarına silahlı saldırı olayında yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 02.09.2025 | 16:01
Aşırı meyveden rahatsızlanan 200 kiloluk ayıya tomografi çekildi | Video 09:02
Aşırı meyveden rahatsızlanan 200 kiloluk ayıya tomografi çekildi | Video 02.09.2025 | 15:51
Kayseri’de bina görevlisi defalarca bıçaklanarak öldürülmüştü! O cinayetin görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:47
Kayseri'de bina görevlisi defalarca bıçaklanarak öldürülmüştü! O cinayetin görüntüleri ortaya çıktı | Video 02.09.2025 | 15:51
Suç örgütüne yönelik operasyon firarileri saklandıkları bağ evinde yakalandı | Video 00:14
Suç örgütüne yönelik operasyon firarileri saklandıkları bağ evinde yakalandı | Video 02.09.2025 | 15:50
Beşiktaş’ta öldürdüğü bebeğini çöpe atıp alışverişe giden cani annenin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:58
Beşiktaş'ta öldürdüğü bebeğini çöpe atıp alışverişe giden cani annenin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 02.09.2025 | 15:01
Arkasından yaklaştığı husumetlisini bıçaklayarak öldürdü! Korkunç cinayet kamerada | Video 00:56
Arkasından yaklaştığı husumetlisini bıçaklayarak öldürdü! Korkunç cinayet kamerada | Video 02.09.2025 | 14:42
Mersin’de erkek arkadaşı tarafından öldürülen 16 yaşındaki Hira’nın annesi: Arabada katletmişler! | Video 03:45
Mersin'de erkek arkadaşı tarafından öldürülen 16 yaşındaki Hira'nın annesi: "Arabada katletmişler!" | Video 02.09.2025 | 14:00
Niğde’de uyuşturucu operasyonu: 7 şüpheli yakalandı | Video 01:12
Niğde’de uyuşturucu operasyonu: 7 şüpheli yakalandı | Video 02.09.2025 | 13:59
Kadıköy’de seyir halindeyken panelvan tipi araç alev topuna döndü | Video 01:34
Kadıköy'de seyir halindeyken panelvan tipi araç alev topuna döndü | Video 02.09.2025 | 12:40
Tartıştıkları minibüs şoförünü motosiklet kaskıyla böyle darbettiler! | Video 01:30
Tartıştıkları minibüs şoförünü motosiklet kaskıyla böyle darbettiler! | Video 02.09.2025 | 12:01
Sürpriz yumurtalardan bile uyuşturucu çıkmıştı: 8 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 01:34
Sürpriz yumurtalardan bile uyuşturucu çıkmıştı: 8 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 02.09.2025 | 11:40
Sivas’taki vahşet! Ölümleri Türkiye’yi sarsan iki kardeşten geriye bu görüntüler kaldı | Video 04:37
Sivas'taki vahşet! Ölümleri Türkiye'yi sarsan iki kardeşten geriye bu görüntüler kaldı | Video 02.09.2025 | 11:30
Kastamonu ve Karabük’teki yangınlara havadan müdahaleler sürüyor | Video 00:10
Kastamonu ve Karabük’teki yangınlara havadan müdahaleler sürüyor | Video 02.09.2025 | 10:50
Karabük’teki orman yangınında geriye acı manzara kaldı | Video 03:37
Karabük'teki orman yangınında geriye acı manzara kaldı | Video 02.09.2025 | 10:09
Alevlerin içinde kurtardığı kediye adeta can suyu verdi | Video 01:27
Alevlerin içinde kurtardığı kediye adeta can suyu verdi | Video 02.09.2025 | 09:36
Gaziantep’te parktaki cinayette 4 şahıs tutuklandı | Video 01:08
Gaziantep'te parktaki cinayette 4 şahıs tutuklandı | Video 02.09.2025 | 09:35
SON DAKİKA: Bağcılar İSTOÇ’ta iş yerlerinde yangın! | Video 08:39
SON DAKİKA: Bağcılar İSTOÇ'ta iş yerlerinde yangın! | Video 02.09.2025 | 08:38
Diyarbakır’da uyuşturucu operasyonu: 34 bin adet hap, 2 kilo kokain ele geçirildi | Video 00:47
Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu: 34 bin adet hap, 2 kilo kokain ele geçirildi | Video 02.09.2025 | 08:22
SON DAKİKA | İstanbul İSTOÇ’ta yangın 08:04
SON DAKİKA | İstanbul İSTOÇ'ta yangın 02.09.2025 | 07:58
Denizli’deki yangının 5. gününde havadan müdahale yeniden başladı | Video 01:41
Denizli'deki yangının 5. gününde havadan müdahale yeniden başladı | Video 01.09.2025 | 12:19

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY