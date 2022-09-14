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OTOMATİK OYNAT
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Sanatçı Gökhan Güney’in gelini Ece Güney yine mahalleyi karıştırdı | Video 14.09.2022 | 12:38
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Esenyurt’ta sanatçı Gökhan Güney’in gelini Ece Güney, geçtiğimiz günlerde oturduğu binayı yakmakla suçlanıp mahalleli tarafından linç edilmek istenmişti. Dün gece tekrar evine gelen kadın, mahalle sakinlerinin saldırısına uğradı. “Seni bu mahallede istemiyoruz” diyen vatandaşlar Güney’e tekrar saldırdı. Yaşanan olay cep telefonu kamerasına yansıdı.