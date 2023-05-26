Video Yaşam Sanayi sitesindeki işyerinde yangın çıktı: 3 araç yandı, 1 kişi yaralandı | Video
Sanayi sitesindeki işyerinde yangın çıktı: 3 araç yandı, 1 kişi yaralandı | Video

Sanayi sitesindeki işyerinde yangın çıktı: 3 araç yandı, 1 kişi yaralandı | Video

26.05.2023 | 10:01

Nevşehir Sanayi Sitesinde bulunan bir iş yerinde kaynak yapıldığı sırada yangın çıktı. Çıkan yangında 1 kişi yaralanırken, 3 araçta da hasar oluştu.

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Yangın sabah saatlerinde Lale Sanayi Sitesi 15. Blokta bulunan oto kaporta tamir atölyesinde çıktı. İddiaya göre Yaşar U.'nun oto kaporta atölyesinde bulunan araca kaynak yaptığı sırada araç bir anda alev aldı. Çıkan yangında alevler dükkânda bulunan diğer iki araca da sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alevlerin arasında kalan Yaşar U.; içeriden itfaiye ekiplerince çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı Yaşar U. daha sonra Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayı anlatan iş yeri sahibi Barış Demirci; "Ortağım dükkanda gece çalışıyordu. Sabah saatlerinde büyük ihtimalle kaynaktan, ya da araçtaki bir şaseden yangın çıkmış" şeklinde konuştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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