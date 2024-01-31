Video Yaşam Sanayi sitesindeki yangında iş yeri ve iki otomobil kül oldu | Video
Sanayi sitesindeki yangında iş yeri ve iki otomobil kül oldu | Video

Sanayi sitesindeki yangında iş yeri ve iki otomobil kül oldu | Video

31.01.2024 | 08:31

Adana’nın Kozan ilçesinde gece saat 01.20 sularında küçük sanayi sitesindeki lastik dükkanında çıkan yangın, orman yangını söndürme ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangında iş yeri kullanılamaz hale gelirken iki otomobil de kül oldu.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kozan'da küçük sanayi sitesinde Recep Çelik'e ait lastik satış dükkânında çıkan yangın AKOM ekiplerinin koordinasyonu, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürüde söndürüldü. İş yeri önünde bulunan araç lastikleri küle dönerken iş yeri yanında bulunan iki araç da yangında hasar gördü. Üç itfaiye aracının, Kozan orman yangını söndürme ekiplerinin de 2 arazöz ve su tankıyla müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması sürüyor. Yangının çıkış nedeni ile ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sanayi sitesindeki yangında iş yeri ve iki otomobil kül oldu | Video 02:20
Sanayi sitesindeki yangında iş yeri ve iki otomobil kül oldu | Video 31.01.2024 | 08:31
Göçmen kaçakçılığı organizatörlerine operasyon | Video 04:26
Göçmen kaçakçılığı organizatörlerine operasyon | Video 31.01.2024 | 08:33
Markette yangın paniği: Patlama anları kamerada 02:03
Markette yangın paniği: Patlama anları kamerada 30.01.2024 | 22:37
Gaziantep’te dorsesi açılan tır üst geçide sıkıştı 01:34
Gaziantep’te dorsesi açılan tır üst geçide sıkıştı 30.01.2024 | 22:38
Tırda şeker komasına giren sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı 01:28
Tırda şeker komasına giren sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı 30.01.2024 | 22:36
Otobüs şoförü rahatsızlanan yolcuyu hastaneye yetiştirdi, o anlar kamerada 01:26
Otobüs şoförü rahatsızlanan yolcuyu hastaneye yetiştirdi, o anlar kamerada 30.01.2024 | 18:29
atv Esra Erol 30 Ocak 2024 Salı Tamam Tek Parça HD izle! 04:08
atv Esra Erol 30 Ocak 2024 Salı Tamam Tek Parça HD izle! 30.01.2024 | 16:29
Ormanlar bu sefer beyaz örtüsüyle mest etti | Video 03:03
Ormanlar bu sefer beyaz örtüsüyle mest etti | Video 30.01.2024 | 16:12
İstanbul’da gazinoda korkunç cinayet! Kadını başkalarıyla görünce ateş açtı | Video 03:19
İstanbul’da gazinoda korkunç cinayet! Kadını başkalarıyla görünce ateş açtı | Video 30.01.2024 | 15:44
15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda feci kaza: İki otobüs çarpıştı | Video 03:17
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda feci kaza: İki otobüs çarpıştı | Video 30.01.2024 | 14:41
Otomobilin akaryakıt istasyonundaki pompaya çarptığı anlar kamerada | Video 01:08
Otomobilin akaryakıt istasyonundaki pompaya çarptığı anlar kamerada | Video 30.01.2024 | 14:29
Samsun’daki kavga kamerada! 1 kişi yaralandı, 6 kişi gözaltına alındı | Video 03:46
Samsun'daki kavga kamerada! 1 kişi yaralandı, 6 kişi gözaltına alındı | Video 30.01.2024 | 13:19
Diyarbakır’da, fuhuş çetesine ’balans’ operasyonunda 9 tutuklama | Video 03:08
Diyarbakır'da, fuhuş çetesine 'balans' operasyonunda 9 tutuklama | Video 30.01.2024 | 14:23
Fatih’te turistin çantasını çalan iki şüpheli tutuklandı | Video 00:29
Fatih'te turistin çantasını çalan iki şüpheli tutuklandı | Video 30.01.2024 | 11:45
Hatay’da 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı kaza kamerada | Video 00:51
Hatay'da 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı kaza kamerada | Video 30.01.2024 | 13:16
Polisten, şüphelilere kaldıkları otelde operasyon | Video 01:00
Polisten, şüphelilere kaldıkları otelde operasyon | Video 30.01.2024 | 13:14
İzmir merkezli 9 ilde terör operasyonu; 24 gözaltı | Video 00:57
İzmir merkezli 9 ilde terör operasyonu; 24 gözaltı | Video 30.01.2024 | 11:42
Kilise saldırganlarının gözaltına alındığı anlar kamerada | Video 03:02
Kilise saldırganlarının gözaltına alındığı anlar kamerada | Video 30.01.2024 | 12:24
Mülteci çocuklar için İngiltere’den Hindistan’a yola çıktılar, Muş’ta konakladılar | Video 05:22
Mülteci çocuklar için İngiltere’den Hindistan’a yola çıktılar, Muş'ta konakladılar | Video 30.01.2024 | 12:24
Taksici ile tartıştığı kişiler arasında kavga: Kadın baygınlık geçirdi | Video 01:42
Taksici ile tartıştığı kişiler arasında kavga: Kadın baygınlık geçirdi | Video 30.01.2024 | 12:25

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA