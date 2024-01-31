Sanayi sitesindeki yangında iş yeri ve iki otomobil kül oldu | Video
Adana’nın Kozan ilçesinde gece saat 01.20 sularında küçük sanayi sitesindeki lastik dükkanında çıkan yangın, orman yangını söndürme ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangında iş yeri kullanılamaz hale gelirken iki otomobil de kül oldu.
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